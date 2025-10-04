En el marco del ciclo Encuentros Utópicos, Orquesta Utópica suma una nueva fecha y la comparte con Astillero, la agrupación de Buenos Aires que integra Julián Peralta; una combinación que promete una noche del mejor tango nuevo, en un ciclo que la agrupación rosarina promueve con el fin de estimular el vínculo entre músicos de distintas generaciones y géneros. La cita es este sábado a las 20.30 en el Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

“Los encuentros vienen siendo muy satisfactorios. Al primero lo hicimos con un quinteto nuevo, Flammarion, todos músicos muy jóvenes, supertalentosos, de una impronta muy personal; el segundo fue con Oropel Orquesta, un grupo de folklore contemporáneo que también tiene una impronta muy personal; y ahora este tercer encuentro será con Astillero, un grupo de relevancia, con el que tenemos un afecto especial, por el vínculo que tenemos con Julián Peralta, quien viene haciendo un trabajo en Rosario como profesor; todos hemos tenido en algún momento algún vínculo con él, gracias a esa cercanía”, comenta el pianista Federico Abelli a Rosario/12.

“Julián Peralta es como el inicio de mi historia con el tango. Hace más de 20 años, cuando una amiga me invita a ver tango, pensé que era aburrido, pero fui igual; para cuando terminó el concierto de la Fernández Fierro, no podía creer lo que había vivido, no sabía que eso estaba pasando, que había gente joven tocando tango, y quise ser parte de este mundo”, agrega Romina Vega Soto, cuyo violoncello integra la Orquesta Utópica junto a Gustavo Di Giannantonio, Gabriela Cocilovo, Inés Dotto, Albertina Conde (violines); María Jesús Bonel (viola); Sebastián Jarupkin, Guido Gavazza, Martín Carr (bandoneones); Martín Tessa (guitarra); Mariano Sayago (contrabajo); Sofía Maiorana (voz); con los arreglos y dirección musical de Martín Tessa y Sebastián Jarupkin.

“Esta generosidad que tiene Javier Peralta, de ir siempre a todos lados y mostrarse predispuesto a compartir su música y partituras, es algo a destacar. No es una característica muy común y él es alguien que ha formado parte de la vida tanguera de más de una persona, siempre ha tendido puentes para que pueda haber un ida y vuelta entre Rosario y Buenos Aires; y este concierto es parte de esto, para intentar mantener y ampliar a más personas esta música, para difundir lo que sucede con el tango nuevo, siempre con la referencia de quienes iniciaron todo, nuestros maestros, pero con una pata en el presente, en quienes somos ahora”, continúa Vega Soto. Y agrega: “Con Astillero hemos tenido otras experiencias, y debo decir que siempre me han sorprendido; de los grupos que vengo escuchando, quizás sea el que más ha diversificado el tango, también por la cantidad de producción que tiene, es un grupo que está en constante actividad, pero en una búsqueda constante. Podemos ver todas sus facetas con el tango, siempre desde una mirada actual. Como sucede con el disco Quilombo, una versión murguera del tango, que relata los barrios de Buenos Aires y me parece una maravilla; no tengo recuerdo de alguien que se haya aventurado a esa forma nueva”.

-¿Cómo surge esta serie de encuentros?

Romina Vega Soto: -El ciclo surgió un poco a raíz de una idea melancólica que tuve, hace unos meses, recordando al Rosario de antes, cuando podías salir cualquier día a cualquier hora y sabías que te ibas a encontrar con alguien; en esos años generamos un montón de cosas en el tango nuevo. Recuerdo, entre otras cosas, cuando con MuTaR (Músicxs Tanguerxs Rosarinxs) hicimos un megafestival en el cual invitamos a Astillero, fue una movida enorme, donde ahora es el Galpón 15. Hicimos todo, pusimos las gradas, el piano, la difusión, fue una noche fantástica. Al pensar este año qué hacíamos para seguir generando movimiento, lo recordé y propuse algo similar, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros; y así comenzamos con esta idea de los Encuentros Utópicos, para volver a celebrar, porque pese a todo, seguimos creando, difundiendo y generando redes.

Federico Abelli: -La orquesta es como una familia, tenemos un sonido que defendemos, que queremos, que amamos, y que nos costó un montón construir. El motivo de estos encuentros tiene que ver también con este contexto, en donde lo cultural fue lo primero que se recortó. Dejaron de haber festivales, de haber convocatoria, se cerraron muchísimas puertas en cuanto a lo que significa poner una orquesta arriba de un escenario; entonces dijimos, bueno, nos quedamos mirándonos a los ojos o armamos una movida, y un poco fue ese el motivo de este ciclo, en donde pensamos compartir el escenario en cada uno de los encuentros, ocupando distintos lugares de la ciudad; por eso, el primer encuentro fue en el Complejo Cultural Atlas, el segundo en La Casa del Tango, y este tercero en el Centro Cultural Parque España.

Vega Soto: -Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos, con un objetivo en común, no hay otra forma. Siempre me pone muy contenta participar y ser parte de la Utópica, y de seguir, pese a todo, confiados en que la salida siempre es colectiva, que no tenemos que tener miedo a seguir creando y proponiendo, porque siempre va a haber quienes apoyen este tipo de proyectos, quieran tener intercambio y escuchar música nueva. Cumplimos diez años, nos ha pasado de todo en este tiempo, pero seguimos contentos, convencidos y firmes en la tarea de seguir haciendo tango, de difundir, de crear contenidos y tejer redes.