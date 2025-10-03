San Nicolás de los Arroyos es una ciudad de jazz. Difícil sería afirmar lo contrario, después de que en 1979, en un Teatro Municipal semivacío y como soporte de la primaveral elección de Miss San Nicolás, actuara allí el legendario pianista Bill Evans, con Marc Johnson en contrabajo y Joe LaBarbera en batería. Un momento difícil de explicar desde la lógica de la circulación de la música y sus relaciones con el gusto del público. Un gran malentendido que, bien interpretado, adquirió rango de leyenda y sirvió para fundar una tradición. Desde entonces, cada vez que en la localidad del norte de la provincia de Buenos Aires se anuncia algo que tiene que ver con esa música de la que Evans es uno de sus mayores talismanes, es posible decir que “el jazz vuelve a San Nicolás”.

Y efectivamente, entre el sábado 4 y el domingo 5, sin elección de Miss pero con primavera y artistas que articulan muchas de las representaciones posibles de un género en perpetua ebullición, el jazz regresa a esa orilla del Paraná, a 234 km de Buenos Aires, 64 de Rosario y 231 de Santa Fe. Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás y la dirección artística de Nico Sorín, el Festival de Jazz de San Nicolás ofrecerá una grilla nutrida y muy interesante, con artistas internacionales, nacionales y locales. Para todos los conciertos la entrada será libre y gratuita.

El jazz contemporáneo de The Bad Plus, el blues eterno del guitarrista Chris Cain con Nasta Super Band, el gran Hugo Fattoruso con el ensamble de tambores Barrio Sur, Javier Malosetti con la Experiencia Científico-Musical, Lito Vitale Trío, Mono Fontana, y Sergio Verdinelli y la saxofonista Yamile Burich, entre muchos otros, son parte de una programación que en distintas horas del día y de la noche se desplegará en cinco sedes especialmente acondicionadas para esta oportunidad: el Teatro San Nicolás (De la Nación 346), Villa Rocca (Pellegrini 72), Esquina Menchaca (León Guruciaga y Rosas), Colegio de Abogados (Bartolomé Mitre 133), Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143). También tendrá lugar muestra fotográfica en torno al jazz de Pablo Astudillo y una exposición de luthería con piezas de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

Nico Sorín encabezará el homenaje a Bill Evans.





“Toda programación de alguna manera es una declaración de principios. La idea base de la selección de esta grilla es el eclecticismo y la libertad”, asegura Nico Sorín en diálogo con Página/12. “La improvisación y el swing son las herramientas principales y acaso más tradicionales de un género que de todas maneras no se limita a eso. Por eso traté de equilibrar distintas expresiones desde y hacia el jazz, y desde ahí articular recorridos de conciertos en una ciudad que es chica y muy caminable. Con pocas cuadras de distancia entre un evento y otro, durante todo el día se podrá vivir un clima de festival”, anticipa Sorín, que será parte de la programación con el Ensamble Bill Evans, un tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979.

“En realidad todo comenzó con este ensamble”, cuenta Sorín. “El año pasado, para conmemorar los 45 años de la actuación de Bill Evans en San Nicolás, armé un trío, con Abel Rogantini en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Pipi Piazzolla en batería. Sobre esa base agregué una orquesta de cuerdas y otros músicos invitados, como Carlos Michelini en saxo, Franco Luciani en armónica, Rocío Giorgi en voz y Lucio Balduini en guitarra, y arreglé algunos temas del repertorio de Evans. Se armó un bandón que nos entusiasmó y que fue el puntapié inicial para pensar en un festival”, continua el director artístico. “Me pareció justo seguir con el plan y presentarlo en el festival a 46 años de aquella tan bizarra actuación de Evans en San Nicolás”, agrega.

El Ensamble Bill Evans actuará el sábado a las 20 en el Teatro Municipal, después del pianista Hugo Giménez, uno de los créditos locales de la programación –a las 19.30– y el dúo entre el pianista y tecladista “Mono” Fontana y el baterista Sergio Verdinelli –a las 17.30–, un encuentro de dos músicos extraordinarios, que más allá del siempre honroso estatus de haber sido parte de bandas de Luis Alberto Spinetta, constituyen sin dudas uno de los momentos artísticamente más altos de esa noche. Claro que a las 22 llegará una de las grandes atracciones del Festival: The Bad Plas, un trío de cuatro, constituido por el contrabajista Reid Anderson y el baterista Dave King –dos de sus fundadores–, con Ben Monder en guitarra y Chris Speed en saxo tenor y clarinete. “The Bad Plus es un poco el emblema de lo que intentamos representar artísticamente en este festival”, continua Sorín. “Eso de romper los límites, de cruzar las fronteras, de juntar géneros. Algo que inevitablemente está ocurriendo en distintos lugares y que ellos, ya desde la época en la que estaba Ethan Iverson en el piano, impulsaron a partir de una mirada distinta de hacer jazz, mezclando influencias del rock y el pop, elaborando temas Nirvana, David Bowie, Black Sabbath y Radiohead”, asegura el músico y gestor.

La programación de sábado anuncia además a Yamile Burich Trío –a las 18.30 en el Colegio de Abogados–, Leo Postolovsky y Groove Fandango –desde las 15 en Esquina Menchaca– y Mapu, la banda que integran Hernán Jacinto en teclados, Ramiro Flores en saxo y Pablo González en batería –a las 23.30 en Villa Rocca–. El domingo, desde las 17.30 en el Teatro Municipal actuarán Hugo Fattoruso y Barrio Sur, Javier Malosetti con la Experiencia Científico-Musical y Chris Cain con Nasta Super Band. Lito Vitale Trío actuará a las 16 en Casa del acuerdo, Fran Nva Cuarteto estará a las 15 en Esquina Menchaca y, como gran cierre, Peyceré-Silva-Anders –batería, piano y contrabajo– con René Rossano como guitarrista invitado, estarán a las 22.30 en Villa Rocca.