Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, madre de una joven desaparecida, abuela de un nieto recuperado. Antes, maestra de escuela, esposa de Guido, madre de cuatro. En la parábola de esa vida se reflejan, acaso, las heridas que la dictadura dejó en una sociedad que reclama memoria, verdad y justicia. A 95 años de su nacimiento, Caras y Caretas dedica su edición de octubre –que estará el domingo 5 en kioscos opcional con Página/12– a la abuela universal.

En su editorial, Felipe Pigna describe la parábola de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Estela era una mujer común, hija de un jefe de Correo, maestra rural en Brandsen, como le gusta definirse, casada con Guido Carlotto, dueño de una pequeña empresa. El matrimonio criaba a sus cuatro hijos siguiendo los patrones de la clase media argentina: soñaban con verlos estudiar, progresar y ser felices. Pero llegados los años 70, los hijos de Estela y Guido, como tantos otros jóvenes que habían crecido leyendo Mafalda, escuchando Los Beatles y viendo películas con fuerte contenido social, tenían otros sueños. Estaban dispuestos a cambiar la sociedad injusta en que vivían aunque en eso se les fuera la vida (...) En noviembre de 1977, la amenaza se concretó: Laura, que estaba embarazada de tres meses, fue secuestrada por un grupo de tareas y conducida al centro de detención de La Cacha, en La Plata. Por los testimonios de sobrevivientes se pudo saber luego que el 28 de junio de 1978 dio a luz un varón. A partir de la desaparición de su hija, Estela abandonó su trabajo para dedicarse por completo a su búsqueda desesperada”.

Víctor Santa María, en su columna de opinión, destaca: “Estela nunca pronunció una palabra de odio. Ella motorizó una búsqueda que se transformó en científica a partir de los análisis de sangre y genéticos. En 1982 conectaron a genetistas extranjeros y lograron desarrollar un índice de abuelidad que permite demostrar el parentesco sin padres presentes. Hoy es el referente de los nietos y las nietas de esa generación diezmada en la década del '70. Y aunque el negacionismo sea política oficial, jamás detendrán su búsqueda”.

Desde la nota de tapa, Juan Carrá cuenta: “Poco antes de recuperar el cuerpo de Laura, Estela se sumó al grupo de doce Madres de Plaza de Mayo que además buscaban a sus nietos secuestrados y que desde octubre de 1977 se habían empezado a juntar bajo el nombre Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Poco después, cuando el periodismo internacional conoció de su existencia empezó a llamarlas Abuelas de Plaza de Mayo, bautizándolas así para siempre. ‘El acontecimiento más importante fue reunirnos, comenzar a luchar juntas. Solas no hubiéramos conseguido nada. Con el tiempo nos fuimos organizando, salimos a reclamar en el país y en el exterior, logramos las primeras restituciones’, cuenta Estela cada vez que le toca contarse a ella y contar cómo fue que surgió la organización de la que es presidenta desde 1989. Alguna vez, reconoce ella misma, pensó en dejar de ir a las rondas, a las marchas, a las reuniones. Lo dijo con algo de pesar en una charla con su marido en la intimidad de su casa: ‘Me parece que voy a dejar de ir…’. ‘No, no podés dejar: las Abuelas, tus compañeras, te necesitan’. La respuesta de Guido fue un faro. Un apoyo que le sirvió a Estela como puntal para sostenerse en la actividad pública, aunque el dolor la arrasara, aunque la ausencia de su nieto dejara de ser esperanza y se volviera insoportable”.

María Eugenia Ludueña hace un perfil de Laura Carlotto. Luciana Bertoia reconstruye la historia de Abuelas. Gustavo Sarmiento cuenta el derrotero del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y Jorge Ezequiel Rodríguez aporta historias de nietas y nietos recuperados.

Demián Verduga reconstruye el camino hacia su identidad que recorrió Ignacio Montoya, de quien se incluye un perfil extraído del libro El nieto, de María Seoane y Roberto Caballero. Y Julián Blejmar conversa con integrantes de Nietes, la nueva generación de luchadoras y luchadores por memoria, verdad y justicia.

Martina Noailles traza un panorama sobre los derechos humanos en la era Milei. Boyanovsky Bazán escribe sobre la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de nietas y nietos apropiados. Y Marina Amabile cuenta la historia de Teatro por la Identidad, un proyecto cultural que ya tiene 25 años.

Ricardo Ragendorfer aporta su crónica negra de rigor, esta vez dedicada a Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo cuya órbita estaba el centro clandestino en el que estuvo detenida Laura Carlotto.

El número se completa con entrevistas con Estela de Carlotto (por Adrián Melo), Mariana Herrera Piñero (por Luciana Rosende), Paula Eva Logares (por Oscar Muñoz), Pablo Parenti (por Juan Pablo Urfeig) y Eugenia Levin (por Daniel Cholakian).

Un número imprescindible, con las ilustraciones y los diseños artesanales que caracterizan a Caras y Caretas desde su fundación a fines del siglo XIX hasta la modernidad del siglo XXI.