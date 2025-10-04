En el marco del Plan de modernización y mejora del equipamiento de higiene urbana que lleva a cabo el municipio, el intendente Pablo Javkin, junto al jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, al secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, y al subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, presentó ayer viernes nuevos contenedores que se colocarán en distintos sectores de los barrios La Guardia, Tiro Suizo y Roque Sáenz Peña, en el Distrito Sur de la ciudad.

Se trata de 177 contenedores de 1.100 litros de color verde, con sistema de carga trasera, de tapa plástica con normas europeas de calidad y ruedas, de mayor resistencia y vida útil. "Estamos cambiando contenedores, la ciudad tenía un atraso muy grande, tenían 12 años de promedio. Y con esto estamos superando ya el 35% de todos los contenedores de la ciudad", señaló el jefe municipal al presentar el nuevo equipamiento en la zona de Uriburu y España junto a vecinos y vecinas.

Destacó, además, que estos nuevos dispositivos llegan a sectores donde ya se realizó la obra de pavimento a nivel definitivo. "Como se eliminaron las zanjas y hay pavimento con cordón cuneta, tal cual lo prometimos en marzo con los vecinos, estamos poniendo y trayendo el sistema de contenedores a La Guardia, y al barrio Roque de Saenz Peña, que requería un cambio de los contenedores porque era de los primeros que habían avanzado en el sur", comentó Javkin.

"Avanzamos en dos sentidos, en renovar contenedores y en llevar el sistema de contenedores a algunos barrios donde hoy no se podía hacer", amplió y resaltó: "Lo que quiero remarcar es que hay obras que son previas. La obra acá más importante, que fue la de pavimento definitivo, no solo mejora el hecho de no tener zanjas, no solo mejora el mantenimiento del barrio y la fisonomía porque, si ustedes recuerdan, la primera vez que vinimos acá cuando empezó la obra era otro tipo de barrio, sino que además nos permite incorporar servicios".

En esta oportunidad, en el sector comprendido por avenida Uriburu y las calles Margis, Lamadrid y Corrientes, que corresponden a sectores de los barrios La Guardia y Tiro Suizo, se renovarán 68 contenedores de carga trasera. Mientras que entre las avenidas San Martín, Ayacucho, Arijón y Batlle y Ordóñez, de barrio Roque Sáenz Peña, se instalarán 109 nuevos contenedores.

"Venimos en un proceso de recambio de contenedores desde hace dos años y venimos ya superando los 3.000 contenedores nuevos", sostuvo por su parte Marelli, y añadió: "Le pedimos que los cuiden, porque es una inversión muy importante que estamos haciendo y queremos avanzar en el recambio del parque de contenedores de la ciudad. Es necesario mucho el cuidado de los vecinos respecto al uso e informar si tienen algún problema de mantenimiento para que podamos abordarlo".

Cabe destacar que, sólo en lo que va de 2025, ya se colocaron más de 1.400 contenedores en diversas zonas de la ciudad, para mejorar el servicio y profundizar la separación de residuos