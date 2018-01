La ONG Casco Histórico de Rosario, manifestó "sorpresa por la decisión de aumentar un 70% el estacionamiento medido en todas las zonas donde funciona el dispositivo" y agregan que especialmente "nos llama la atención el significativo aumento en las zonas a y b, en el microcentro de la ciudad".

La entidad además lamenta que "no hayamos sido consultados, tal vez podríamos haberle sumado a la discusión entorno al servicio, otras visiones que contemplaran por ejemplo, las hoy delicadas relaciones de consumo en el área central". Y se pregutan "¿qué pasará con los precios de los estacionamientos privados? ¿Qué comportamiento tendrá el consumidor habitual del casco histórico en referencia a estos aumentos? ¿habrá migración hacia los centros comerciales de la zona norte que no tienen estacionamiento pago?".

Respecto de esta cuestión señalan que "seguramente las respuestas no beneficiarán al casco histórico, que, sumado a esto, veremos como aumentará significativamente la rotación de vehículos en las zonas a y b, lo que será un indicador que el centro ya no será un paseo de compras para ir en coche particular con las familias, sino un sitio para tramites rápidos o escapadas a algún centro de salud o estudios profesionales".

Afirman de manera irónica que la medida será una "ayudita también para los shoppings: obras para el casco histórico y más clientes para ellos, una de cal y una de arena. Los shoppings de la zona norte festejan la medida y el colectivo del casco histórico, formado por una gran comunidad de consumo, deberá recalibrarse". Y afirman que "los comerciantes del área central, que no tienen sucursales en los shoppings de la zona norte, deberán apelar a su creatividad para retener a sus habituales clientes".