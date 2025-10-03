Javier Milei escribió en su cuenta de X que el encuentro con el expresidente Mauricio Macri en Olivos fue "muy fructífero". Hasta ahí todo bien, pero después vino la verdad. El Presidente escribió que "acordaron" trabajar en conjunto pero recién después de las elecciones del 26 de octubre. Como para que no tenga sabor a poco, afirmó Milei que ese acuerdo es para "construir los consensos necesarios
Mauricio Macri visitó a Javier Milei la quinta de Olivos
El expresidente le pidió que resuelva el caso Espert
Al jefe del PRO le preocupa la demora en resolver el caso del diputado José Luis Espert. Por eso acordaron acciones conjuntas recién a partir del 27 de octubre.
