La UBA otorgó Doctorados Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas en el marco de la tercera edición del Festival de Cine de la UBA, y a 40 años del histórico. El Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento honorífico de la institución, fue para los integrantes del tribunal que lo llevó adelante.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó que “tenemos el honor y el privilegio de reconocer y homenajear a los miembros del tribunal que protagonizó uno de los hechos más trascendentales de nuestro país: el juicio a las juntas de la última dictadura cívico militar”. Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho, remarcó: “Distinguimos a quienes llevaron adelante el acontecimiento jurídico más importante de la historia argentina: un juicio que marcó la voluntad de lademocracia”. Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho, destacó: “El juicio y la sentencia consagraron la prevalencia del derecho y de los derechos humanos y afirmaron el papel central del Poder Judicial en una democracia.” Se distinguió a León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, y, en carácter póstumo, a Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco y Julio César Strassera.

Estuvieron presentes el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; decanos y autoridades de la Universidad; el director de la película “Argentina, 1985”,Santiago Mitre; agrupaciones estudiantiles; representantes de los poderes Judicial y Legislativo; y familiares de los homenajeados.