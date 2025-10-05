Nada más alejado de Mente maestra que las sofisticadas películas de robos de guante blanco. Menos aún las de ese subgénero que en inglés suele denominarse heist movie, los relatos cinematográficos con grandes golpes planificados hasta el milímetro que, casi siempre, terminan saliendo desastrosamente mal. Sin embargo, el reluciente largometraje de la realizadora Kelly Reichardt bebe de esas fuentes para construir otro tipo de historia, de intensidad baja pero emociones fuertes. Su personaje central no tendrá el carisma o el glamour de Cary Grant en Charada o la dureza criminal de Sterling Hayden en Casta de malditos, pero el James Mooney encarnado por Josh O’Connor es una criatura tan intrincada como atractiva en sus propios términos. Relativamente excéntrica en su primera mitad, melancólica y algo angustiante en la segunda, Mente maestra ubica a un ladrón de obras de arte amateur –un padre de familia, de profesión carpintero, cuyo hobby es hacerse con esas creaciones ajenas– en unos Estados Unidos que recién abandonan los años ’60 para enfrentarse a una nueva década de conflictos sociales y ansiedades personales, en un film de oculta belleza que vuelve a confirmar los talentos y ambiciones particulares de la realizadora nacida en Miami hace 61 años.



La directora de Old Joy, Wendy y Lucy, Ciertas mujeres y First Cow, entre otros títulos indispensables del cine más indie de su país, construye en su última creación un homenaje en escorzo a ese cine del Nuevo Hollywood que, al menos por unos años, llenó las pantallas de relatos adultos y complejos. Lo hace indirectamente, a mucha distancia de la mera mímesis formal, aunque es en la dirección de fotografía donde se hace evidente, ya desde la primera escena, que la película rememora cualidades fotográficas alejadas de las durezas prístinas del formato digital al uso contemporáneo. Con un reparto que incluye a Alana Haim (la chica de Licorice Pizza) como la esposa del atribulado ladronzuelo, y otras figuras secundarias reconocibles como Bill Camp, John Magaro y Gaby Hoffmann, Reichardt entrega una comedia asordinada con toques de ligero suspenso que deviene en una road movie forzada por las circunstancias, cuando al pequeño criminal, esa mastermind irónica del título, no le queda otra que escapar de quienes desean atraparlo. Mente maestra, cuyo estreno mundial tuvo lugar este año en la competencia oficial del Festival de Cannes, llegará a las salas de cine el jueves 16, antes de desembarcar en la plataforma Mubi.

La dirctora con su protagonista

EL GRAN GOLPE



James Mooney, a quien todos llaman simplemente J.B., visita el museo de arte de una pequeña ciudad cercana a Boston junto a su mujer y dos pequeños y revoltosos hijos. La cámara lo sigue mientras su extraña actitud, invisible para los demás en una era previa a la ubicuidad de las cámaras de seguridad, lo lleva a un pequeño salón alejado de las pinturas. Allí, lentamente pero con destreza, el hombre abre una pequeña vitrina donde se exponen unos minúsculos soldados de madera artesanales, quita una de las figuras del lugar, vuelve a cerrar la tapa e introduce el objeto en un porta anteojos, que es luego introducido subrepticiamente en la cartera de su esposa. De fondo, suena la notable banda de sonido jazzera compuesta por Rob Mazurek y Chad Taylor, que acrecienta la sensación de estar participando de un viaje temporal a otras épocas. El robo ha sido un éxito, aunque se trata apenas de un simulacro, una prueba para testear la eficiencia de los guardianes del museo, más interesados en dormir la siesta en sus sillas que observar lo que ocurre alrededor. El plan maestro está en marcha: el robo de cuatro obras de porte mediano del artista abstracto Arthur Dove. Nadie sabe de su afición a quedarse con lo ajeno, excepto sus compinches en el oficio, y poco se sabrá de los contactos reales para transformar esas obras en dinero. Pero allí va J.B. Mooney, dispuesto a cometer el atraco de su vida con la ayuda de otros dos criminales de escasísima monta.

“Siempre me han interesado ese tipo de robos”, declaró Kelly Reichardt en una entrevista con el medio especializado The Hollywood Reporter, desde la soleada ciudad francesa de Cannes. “Me gusta leer sobre esas cosas cuando aparecen, son divertidas. Recuerdo haber leído un artículo sobre el 50 aniversario del robo de obras de arte en Worcester, Massachusetts, en 1972, durante el cual un grupo de ladrones se hizo de obras de artistas como Rembrandt, Picasso y Gauguin. Esa nota periodística detallaba como unos adolescentes quedaron atrapados en medio del crimen, cometido a plena luz del día. Eso atrajo mi interés y fue la pequeña semilla que comenzó a darle forma a la historia de la película”. La realizadora aclaró en esa misma entrevista ciertos detalles de los orígenes familiares: su padre supo ser un detective especializado en escenas del crimen, su madre una agente de narcóticos encubierta y su padrastro un agente del FBI. “Todo eso poco y nada tuvo que ver con la escritura del guion, aunque mientras hacía la película, al estar ubicada en los años ’70, me volvieron a la mente muchas cosas de cuando era chica, como el hecho de estar todo el tiempo adentro de un auto. Pero no hay ningún elemento autobiográfico presente”.

Alana Haim en Mente maestra

Los hijos de J.B. también pasan bastante tiempo en el auto, el de él y el de su esposa Terri. Yendo y volviendo del colegio, de paseo, o como ocurre el día del robo de los cuadros. Sorpresivamente es una jornada sin clases, situación que obliga al protagonista a dejar a los niños en un centro comercial durante un par de horas, con la advertencia de que no coman comida chatarra. El robo ocurre, aunque con alguna que otra complicación, y Mente maestra comienza a dejar en claro que nadie, ni J.B. ni sus asistentes, pueden evitar ciertas torpezas en el accionar. A pesar del tropezón, los cuadros quedan en poder del particular héroe, a resguardo en un pequeño reservorio especialmente diseñado, lejos de los ojos del resto de la familia. Mientras los Mooney cenan en la casa del padre de J.B. el noticiero transmite las últimas novedades del frente en Vietnam. ¿Cuál es la razón verdadera por la cual el protagonista hace lo que hace? Según la realizadora, la creación del personaje estuvo ligada a su interés por “una especie de hombre-niño, un padre y un esposo que da un golpe importante en su carrera y lo lleva a cabo de la mejor manera posible, pero luego le pasan por encima y no sabe cómo recuperarse”. Todo eso, explica Reichard, está dentro de las convenciones de ese tipo de pensamiento asociado a dar un golpe, como en los films de Jean-Pierre Melville. Y agrega: “Al mismo tiempo, existe un elemento importante en el personaje, que se siente escindido de lo que está ocurriendo en el país. Es demasiado grande como para ser alistado en el ejército, es un hombre joven de clase media cuyo padre es un juez. Creo que la idea que sigue reapareciendo en mis películas es esa cuestión del individuo versus la persona dentro de la comunidad o la sociedad. O como ciudadano del mundo. ¿Puede alguien realmente permanecer separado de lo que ocurre alrededor suyo? ¿O el peso de todo eso termina alcanzándolo?”.



Kelly Reichardt con su equipo durante el rodaje

EN EL CAMINO



Nixon aparece todo el tiempo en la tele y dos detectives caen en la casa de James Mooney. Es la instancia en la cual todo comienza a derrumbarse: la profesión oculta, el equilibrio familiar, la vida en su conjunto. El hecho de que su padre sea miembro del poder judicial ayuda a dilatar ciertos procesos, pero J.B. tiene que irse a otro lugar, escapar, huir de todo y de todos, y reinventarse. O fallar en el intento. A partir de ese momento Mente maestra se transforma en otra película. O, mejor dicho, se convierte en la película que el largo prólogo dedicado al robo anticipa sin decirlo en voz alta. En otras palabras, en una anti-película de robos, que los primeros cincuenta minutos de proyección parecerían desmentir, como si por primera vez en su carrera Reichardt se hubiera amoldado confortablemente a los mecanismos del cine de género. Nada más alejado de la realidad. Lacónica en sus formas de representación y tristona por las consecuencias de los actos del protagonista, Mente maestra sigue rodando por caminos rurales, rutas interestatales y calles de pequeñas y grandes ciudades del norte de los Estados Unidos, mientras las protestas contra la guerra en Vietnam parecen ocuparlo todo, el espacio en las noticias y los ámbitos públicos.

“Es interesante pensar acerca de esos tiempos”, declaró la cineasta durante la conferencia de prensa en Cannes. “No quiero seguir hablando de política porque no soy una experta, pero si pienso en Vietnam, y luego en Watergate y el Irán-Gate y luego Irak, se siente como el comienzo de la desilusión estadounidense con el gobierno. Es difícil de creer, pero cuando hoy escuchamos las audiencias sobre el caso Watergate con alguien joven casi se ríen ante la idea de que la gente estuviera tan desconcertada y triste al darse cuenta de que el presidente era un mentiroso. Ahora el país abraza las mentiras abiertas, como si eso implicara ser más honesto. Algo así como ‘Sí, este tipo es un fraude, ¿y qué?’ ¡Qué curva rápida hemos atravesado en cincuenta años!”. Algo similar deben pensar los familiares de J.B. respecto de su fachada de hombre de familia, y que sus problemas para parar la olla tal vez hayan sido el origen de las insospechadas actividades criminales. El hecho de que uno de sus amigos, instalado en un pequeño pueblito rural, le abra las puertas por un par de días y noches no implica mayores cambios en esa nueva vida. La ruta, de allí en más, es el destino.

Quizás la película previa de Kelly Reichardt que más se acerque a Mente maestra en cuanto a su estructura es Night Moves, en la cual un grupito de activistas ambientales planeaba volar una represa hidroeléctrica con resultados no del todo satisfactorios. El tono, sin embargo, es diferente, y la soledad del ex-ladrón de obras de arte es tan literal como metafísica. Lo mismo la búsqueda de una nueva identidad, que se traduce en la aparición casi mágica de un pasaporte ajeno y la intención de cruzar la frontera, pero que es también interior y profunda, y se lleva en silencio como una pesada cruz. Tal vez James Mooney no sea otra cosa que una metáfora del país, aunque la realizadora es lo suficientemente inteligente como para no hacer de la película una simple alegoría. Por el contrario, en la pantalla J.B. es un ser de carne y hueso, un ser viviente y sufriente, aquejado por sus propios conflictos y problemas prácticos, desesperado ante la posibilidad de que todo se esfume. Escapar de las autoridades es un imperativo, pero eso no solucionará nada, al menos de forma permanente. Por eso el final de Mente maestra es tan magistral en su sencillez. E irónico: tanto aislarse del mundo exterior con sus permanentes conflictos para terminar atrapado en sus garras, en las circunstancias más extravagantes e inesperadas.

Mente maestra se estrena en salas el jueves 16.