El diputado nacional Máximo Kirchner compartió este sábado en sus redes sociales un breve video de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizando ejercicio en una cinta para correr en su departamento de San José 1111. En tono distendido, ambos mantuvieron un divertido diálogo con una mención especial por la 51º peregrinación a Luján que se desarrolla en la jornada.

“¿Qué andamos haciendo?”, le pregunta Máximo, a lo que Cristina responde con una sonrisa: “¿Qué no ves? Caminando”. El intercambio continúa con un guiño político y popular: “¿Como los que van a Luján?”, consulta él. Y la exvicepresidenta replica: “Exactamente, como los que van a Luján, con la misma fe. Sí, claro, como los que van a Luján. Sin dudas, exactamente eso”.

La conversación cerró con un mensaje de aliento del legislador por la prisión domiciliaria que cumple la titular del PJ en su vivienda del barrio porteño de Constitución. “Amén, compañera. Siempre para adelante”, dice Máximo al final de la secuencia, mientras Cristina sigue caminando.

