Gimnasia conquistó este sábado una importante victoria por 1-0 sobre Sarmiento en Junín y logró así cortar una negativa racha de tres derrotas consecutivas, en su partido por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

La acción en el estadio Eva Perón estuvo signada por los penales. Con resultado dispar, eso sí. Hubo dos por tiempo, uno por bando y el conjunto platense estuvo más fino en la ejecución, diferencia que inclinó el marcador a su favor y le dio el triunfo. El equipo conducido por Alejandro Orfila se puso en ventaja a los 47 minutos cuando Marcelo Torres convirtió desde los doce pasos, luego de que el árbitro Pablo Echavarría -tras revisar en el VAR- cobrara una mano en el área del defensor Facundo Roncaglia.

Gimnasia se fue al entretiempo con la ilusión de poder sostener esa ventaja para sumar tres puntos de los últimos 12 que tuvo en juego, pero a los 16 minutos de iniciado el segundo tiempo el deseo platense tambaleó. Porque Gastón Suso fue a disputar una pelota con Iván Morales y arremetió con un planchazo en el área que Echavarría sancionó con el segundo penal de la jornada. Morales lo pateó pero su ejecución no fue buena y Nelson Insfrán se lo atajó.

El partido no ofreció demasiado más desde entonces y, con el pitazo final, el Lobo pudo volver a la victoria, luego de la dura caída en el Bosque ante Rosario Central de la última fecha y las anteriores ante Riestra y Unión. Le ahogó la alegría a Sarmiento en su casa -un rival directo en la lucha por permanecer en la categoría- y, lo más importante, recuperó ánimo y confianza para lo que viene.











