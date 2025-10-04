Sopló toda la tarde el viento zonda en San Juan. Por lo tanto, San Martín e Instituto de Córdoba hicieron un partido caliente que en el primer tiempo estuvo dos veces interrumpido porque la hinchada sanjuanina se sentó sobre el alambrado como si quisiera forzar su suspensión. El trámite recién se normalizó en la segunda etapa, en la que ambos jugaron mal y por eso terminaron en un 0 a 0 que a ninguno le sirvió de nada.

San Martin jugó con uno menos por la expulsión de Nicolás Watson a los 13 minutos del complemento. En esa media hora final, apostó todo a la pelota parada y a punto estuvo de lograr la victoria a los 37 minutos, cuando un tiro libre de Luciano Recalde dio en el travesaño. Con la igualdad, sigue último en las tablas anual y de promedios. Instituto no supo hacer valer el nombre de más que tuvo y volvió a penar por su falta de poder ofensivo.