Un fuerte temporal que incluyó lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento, afectó este domingo a distintas localidades del centro del país, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Hasta el momento, no se informaron heridos ni daños estructurales graves.

Uno de los puntos más afectados fue el partido bonaerense de Olavarría, donde una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural local quedó destruida por el viento. Allí se iba a realizar una cena, pero debido al mal tiempo los organizadores decidieron suspenderla.

En Olavarría también se reportaron daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet.

En el norte bonaerense y el sur santafesino las tormentas fueron intensas y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora, aunque no se registraron destrozos graves.

En la ciudad santafesina de Venado Tuerto, el granizo cubrió completamente el suelo, dejando un paisaje blanco. En Laboulaye, provincia de Córdoba, también se reportó caída de piedras, aunque las de mayor tamaño se observaron en Bulnes, donde vecinos compararon su tamaño con el de huevos de gallina.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo las condiciones climáticas adversas se mantendrán en el este del país, en algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba.

Pese a las lluvias, las temperaturas seguirán agradables. En el AMBA se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C, mientras que en áreas de Santa Fe y Corrientes las temperaturas podrían superar los 30°C.

En estas zonas, se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.