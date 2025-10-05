A poco más de 20 días del grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, evoluciona favorablemente y este domingo recibió el alta de la terapia intensiva para continuar su recuperación en una sala de internación general. La noticia fue confirmada por el último parte médico del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde el joven se encuentra internado.

"Thiago dejó terapia. 3 operaciones. Respira solo. Está en sala común", publicó el periodista Ángel De Brito en sus redes sociales, uno de los primeros en difundir la buena noticia.

En tanto, según precisó la directora del hospital, Dora Agüero, la evolución de Thiago es "muy favorable". El joven, que ingresó el 12 de septiembre con un cuadro de politraumatismos graves, ya superó la etapa más crítica.

"El paciente atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación", detalló el parte médico. Además, se informó que Thiago ya se alimenta por sus propios medios, se comunica y "se pudo reencontrar con sus familiares", quienes lo acompañan a diario y se mostraron esperanzados con las últimas novedades.

Un cuadro inicial gravísimo

La favorable recuperación de Medina es aún más destacable al recordar la gravedad del cuadro con el que ingresó al hospital de Moreno. Tras chocar con su moto contra un auto, sufrió múltiples costillas fracturadas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo, lo que le provocó grandes hemorragias.

El cuadro era tan severo que los médicos debieron inducirle un coma farmacológico para poder realizar la primera intervención de urgencia que "le salvó la vida", ya que tenía uno de sus pulmones colapsado. Durante las cirugías, al joven debieron extraerle el bazo y colocarle prótesis para la recuperación de las costillas.

Este domingo, tras tres semanas de internación, un ardua labor de los médicos y cientos de pedidos de una familia aferrada a la fe, el ex Gran Hermano logró superar las mayores complicaciones, y hay quienes se animan a hablar de un milagro.

