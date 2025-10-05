¿A qué planeta nos conduce este gobierno? Ya lo dijo Carlos Saúl I, referente de Milei con su inolvidable frase: “Dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo y por supuesto, más adelante en otro planeta si se detecta vida“.

Ya lo hemos conseguido, hemos salido de la galaxia, estamos en el Viaje a las estrellas pero algunos mal pensados sostienen que el gobierno no tiene la remota idea de dónde estamos. Esta increíble serie, la original, que despegó el 8 de septiembre de 1966 su odisea espacial, está cumpliendo cincuenta y nueve años. La nave USS Enterprise (traducida al castellano “Empresa yanqui”) está al mando del capitán Kirk, un comandante supremacista masculino con todos los atributos seductores hetero patriarcales, el primer comandante vulcano medio humano, medio racionalista sin sentimientos (si llora o ríe demasiado se autodestruye), llamado Spock, y el doctor Scott, que resuelve todos los problemas con el mágico cóctel medicamentoso de su jeringa.

Son los comandantes de esa nave que se adentra en el espacio desconocido con la aparente misión de la libertad pero, en el fondo, se trata del intento de colonizar el espacio para las Federaciones. Esta serie anticipatoria de Black Mirror (¿qué pasará cuando la veamos dentro de cincuenta años?), con problemáticas filosóficas increíblemente complejas, con resoluciones escenográficas naif, hoy nos hace sonreír al mismo tiempo que seguir atentos cómo se resuelven intríngulis imposibles, en el cosmos infinito más descabellado, en el instante cuando casi todo está perdido.

Argentina se ha vuelto Viaje a las estrellas. En los confines del planeta, lucha para volver a ser potencia en la federación de naciones, pero nuestros comandantes son contrafiguras. El comandante Milei, twiteador desquiciado, como en El reino del revés de María Elena Walsh, jamás tripuló más que el viaje a la clonación de Conan, su perro vulcano. En vez del Enterprise estamos embarcados en “La nave de los locos” de la bicicleta financiera, donde la Macro está muy bien y la Micro no permite llegar al día 15 (debe ser porque en el espacio se pierden las coordenadas humanas de los 365 días y los 30 de cada mes). Estamos embarcados en un viaje sideral a la locura y la necedad que algunos y algunas todavía defienden, y que nos llevará al destierro defaultiano.

La nave va hacia su colisión y sólo esperan que a la Federación, al vernos llegar más allá del final de la galaxia, les despierte la lástima del Jefe Máximo, otro desquiciado, y nos tire una soga que nos haga volver a algún lugar conocido. Esa Federación de las muchas estrellitas nos ayudará a no estrellarnos y seguiremos relanzados a la bicicleta espacial, laboratorio de los buitres espaciales y de las fugas teletransportadas a las islas que nadie reconoce en el espacio.

Su tripulación, el primer comandante vulcano mesadinerista que lo único que hace es entregar el país y convertido en un Robin Hood al revés, ya tiene sus valijas preparadas para teletransportarse a esos paraísos fiscales donde ya vive su familia, desafía a los demás dejándonos frases antológicas como “comprá campeón”, queriendo competir con Carlos Sául por quién ha dejado su marca en la historia de nuestros viajes a bordo de la “empresa yanqui”.

En el viaje mundo, la diversión era pan y circo. Hoy son frases, fake news, comentarios dantescos como que a los pobres desean cagar en un balde en vez de tener un baño completo.

En los confines del universo, esos comandantes y dicen frases que nadie comprende del todo como la de Carlos Saúl: “Estamos mal pero vamos bien” mientras la inflación volaba por los aires. El comandante Milei, después de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires y aceptar con su mesadinerista ministro de economía Caputo que no había dólares para devolver lo que su gobierno había pedido, cuando la nave vuelve a acercarse a los límites del confín galáctico, dice: “Lo peor ya pasó”. Más de doce mil empresas cerraron sus motores, mucho más veloz que en el tiempo de la pandemia en el que no se podía salir a la calle.

¿Qué tiene la derecha con las proposiciones entre el bien, el mal y el universo que llevan la nave a esos confines donde el 85 por ciento de la población no tienen salvavidas ni puede teletransportarse? Y mientras a bordo, el orden está a cargo de la Pata Bullrich azotando jubilados, robando a los discapacitados, mientras aseguran que nada podrá pasarnos porque no hay emisión monetaria (y muchos lo creen como si utilizar la tarjeta de crédito o endeudarse no fuera emitir lo que tendrás que pagar cuando termine fin de mes).

Pero en el espacio no hay arriba ni abajo, no hay fin de mes, más allá de la galaxia, no hay deudas, no hay país. Estos comandantes y comandantas de nuestro viaje a las estrellas son revolucionarios, explotar los límites de la galaxia es una manera de dejar de existir y por tanto necesitar comer. No se trata de ultras autodestructivos al servicio intereses foráneos, de genocidas sociales ni de brutalidad política y económica, sino de llevar al país a ser potencia en otra galaxia. Quizás tengamos que animarnos a salir de nuestros límites.