Sólo tres de las cincuenta políticas de cuidado que protegían a las personas con mayores necesidades, se mantienen vigentes desde que gobierna Javier Milei, hace 21 meses. El Estado desmantelado en su carrera por obtener superávit fiscal se corrió de la asistencia a las personas más vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género. Las políticas que no fueron derogadas sufrieron un recorte en el universo de beneficiarios o en el monto, sostiene un informe de La Cocina de los Cuidados. Entre ellas destacan la caída en la pensión universal de adultos mayores (PUAM) pese a ser la única opción en pie para la jubilación de quienes no cumplen con los requisitos, dada la derogación de la moratoria.

La Cocina de los Cuidados se puso en marcha en marzo de 2024 en las instalaciones del CELS, como un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del Gobierno en el campo de lo social. Es decir aquel que busca reconocer y organizar tareas como el cuidado de niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, enfermas, etc. que suelen recaer mayoritariamente en mujeres y en la esfera doméstica. El aporte de las tareas de cuidado no remunerado al PBI fue de 16,8 por ciento en 2022, según una estimación del Ministerio de Economía: un sector con un peso económico similar al de la industria o el comercio.

La economista Lucía Cirmi Obón fue directora Nacional de Políticas de Cuidado en el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género durante el gobierno de Alberto Fernández y junto con la socióloga María José Rodríguez y la colaboración el área de Género del CELS lleva adelante el Monitor de La Cocina de los Cuidados para registrar y sistematizar el impacto de los cambios en las políticas de cuidado que se habían logrado. En su último informe detectaron que en 21 meses de gestión, de cincuenta políticas de cuidado sólo tres quedan activas.

Un verdadero desguace de la política pública, con 4,06 millones de personas despojadas de al menos una política de cuidado. Desde recortes en los medicamentos cubiertos por PAMI para jubilados, a de las becas Progresar para estudiantes, AUH y otras asignaciones familiares, hasta los kits de lactancia, el Plan de los primeros 1000 días, la ayuda para hijos e hijas de víctimas de feminicidio, la Ley Brisa, la Línea 144, el programa Registradas para empleadas domésticas, el Monotributo social que sostiene al trabajo en cooperativas de cuidados, y la lista continúa.

El cuidado dejó de ser entendido por el Estado como un derecho y un trabajo. Las políticas que no fueron derogadas, sufrieron un recorte importante en el universo de personas beneficiarias o en el monto, reconoce el informe de La Cocina. “El Gobierno desarmó estas políticas porque cree que lo único que se necesita son políticas de transferencia de ingresos, pero lo que muestra el informe es que ninguna de las políticas quedó en pie: ya sea porque se recortó el monto o los beneficiarios o se dejó de dar a conocer la política entonces hay menos solicitudes y usuarios”, sostiene Lucía Cirmi Obón en diálogo con PáginaI12.

“Todo va perdiendo universalidad y todas las dimensiones que se necesitan para cuidar —tiempo, espacio, plata y elementos—se achican”, resume la especialista. La Cocina de los Cuidados viene mostrando el recorte casi total en las cincuenta políticas de cuidado que existían al inicio de la gestión de Javier Milei, y sus consecuencias. Tres políticas están vigentes, una en riesgo y cuarenta y seis inactivas (veintisiete recortadas, ocho derogadas y once desmanteladas). Ese recorte fue parte central del ajuste fiscal que empuja la actual gestión de Gobierno y que tiene como contraste la movilización en las calles y la insistencia en la aprobación de las leyes de emergencia como en discapacidad, pediátrica y universitaria.

Adultos mayores

Un dato que llama especialmente la atención es lo que ocurre con la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM), que garantiza un ingreso básico a adultos mayores, quienes no pudieron acceder al sistema previsional por falta de aportes suficientes y equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. “Con la derogación de moratoria previsional por parte del Ejecutivo, la PUAM debería estar subiendo al ser la única vía para jubilarse. Sin embargo vemos que está cayendo: los destinatarios efectivos pasaron de ser 272.000 a 187.000”, sostiene Cirmi Obón.

En detalle, el reporte advierte que este beneficio no se publicita. De este modo, las personas que podrían acceder lo desconocen. Además cambió el criterio y las exigencias se volvieron más complejas en la suspensiones por incompatibilidad, tanto que dejaron afuera al 25 por ciento de las personas mayores que la cobraban, mientras solía impactar en el 2 por ciento.

“Algunas pueden ser por tener trabajos remunerados, algo incompatible que puede parecer lógico, pero no lo es cuando se recuerda que los jubilados por moratoria sí pueden tener ambos ingresos y, todavía menos lógico, si tenemos en cuenta que el ingreso de la PUAM está por debajo de la línea de pobreza”, agraga.

Poco tiempo para cuidar

En cuanto al tiempo y los ingresos para cuidar provenientes del trabajo remunerado, la situación también es preocupante. El salario mínimo vital y móvil, referencia para fijar remuneraciones y valores de políticas sociales, quedó reducido al 68,1 por ciento del valor que tenía en 2023, mientras que las trabajadoras de casas particulares registradas disminuyeron en 23.100 empleos desde que asumió Milei, sostiene el informe. Como consecuencia la brecha salarial por género alcanza niveles máximos poque los sectores más feminizados son los que más ingresos reales vienen perdiendo. La brecha es la más alta en los últimos 7 años y llegó al 29,5 por ciento en el segundo trimestre del año, según los datos de Indec.

La cantidad de personas empleadas con más de una ocupación también creció en lo que va del gobierno de Milei: es 1,5 puntos porcentuales más alta que a inicios de la gestión, y el porcentaje de mujeres en esta condición es estructuralmente más alto: 15,4 por ciento de las mujeres versus 8,9 por ciento de los varones, de acuerdo con el relevamiento de La Cocina de los Cuidados. El pluriempleo, no solo profundiza la desigualdad de género —ya que se suma a las tareas de cuidado no remuneradas—, sino que también reproduce un círculo de baja productividad y menor bienestar social.