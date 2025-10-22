“Niego que el mantenimiento de las vías de circulación corresponda indudablemente de manera exclusiva al Estado Nacional, en todo caso se trata afirmación discutible de un paradigma claramente en crisis de lo que debería ser el Estado, en todo caso, esta discusión fue zanjada en las últimas elecciones presidenciales ocurridas en la República Argentina, en la que venció la candidatura que propuso la abolición de la obra pública, y que la infraestructura pública debe ser administrada de acuerdo por el mercado y de acuerdo a las necesidades y organización empresarial del ámbito privado.”

La cita pertenece a la respuesta que la Dirección Nacional de Vialidad brindó a la Justicia ante la presentación hecha por la Municipalidad de Azul. Allí, el intendente local, Nelson Sombra, asegura que hay un “abandono” de parte del Gobierno nacional sobre la Ruta Nacional 3. Pero el gobierno nacional sostiene que el modelo político que ganó en 2023 y obtuvo más del 57 por ciento de los votos del partido cumple con su misión de obra pública cero. Menos que menos, la vial.

Básicamente, para Leandro Sverdlik, el abogado que contestó en nombre de la DNV, los azuleños optaron por una ruta cargada de baches, sin banquinas ni señalizaciones que pone en riesgo la vida de quienes la transitan diariamente. Por eso, entre las múltiples condenas a la postura del gobierno de Javier Milei llegó la de Vecinos Autoconvocados de Azul Autovía Ya y Estrellas Amarillas.

“Repudiamos que Vialidad Nacional intente justificar la inacción de su parte con argumentos ideológicos o políticos e intente culpar a la sociedad por la irresponsabilidad al manejar en la Ruta del incremento de la siniestralidad vial”, subraya el comunicado publicado por la organización que constantemente realiza manifestaciones sobre la Ruta Nacional 3.

Hace menos de un mes atrás, este diario dio cuenta del banderazo bajo el lema “La Ruta 3 nos está costando vidas” que el colectivo de ciudadanos llevó a cabo a la vera de la traza. Los autoconvocados comenzaron su tarea pidiendo la transformación de la ruta en una autovía a lo largo de toda su extensión. Hoy piden que, de mínima, se mantenga lo que hay.

Sombra tomó el reclamo y decidió presentarse en la Justicia para solicitar que la DNV cumpla con sus funciones. “A esta altura te diría que no me impactó que hasta nieguen que la ruta está rota, pero es una locura plantear que esto es lo que la gente eligió”, señala el intendente a Buenos Aires/12.

Asegura que desde diciembre de 2023 al día de hoy no hubo una sola máquina de Vialidad trabajando en alguno de los 140 kilómetros de la ruta que atraviesan el partido. Sostiene, tal como fue escrito en la solicitud de amparo, que el tramo que une la ciudad cabecera con la localidad de Cacharí. Y suma un serio problema que le sumó la gestión de Milei y es la falta de ambulancias por parte de la empresa concesionaria para atender los accidentes de tránsito: hoy todo depende del Hospital de Azul.

Por eso, advierte que, a esta altura del asunto, no comparte pero comprende la voluntad del gobierno nacional de privatizar la red vial troncal del país. En los últimos días, el propio Luis Caputo anunció el comienzo de este proceso tras casi dos años de gestión. Esta razón motiva a Sombra a preguntar: “¿En el mientras tanto quien mantiene las rutas?”

En su contestación, la DNV niega todos los planteos presentados por el municipio. Sostiene que es falsa la falta de mantenimiento, el incremento de los accidentes y los riesgos que impone el actual estado de la Ruta Nacional 3 a la vida de quienes circulan por ella. Niegan que la Municipalidad vea comprometido más recursos por esta situación. Incluso, niegan que el proyecto de transformar la ruta en autopista hay sido abandonado a pesar de que hoy está paralizado y en nula discusión.

A juicio del Estado nacional, la sociedad votó este camino. Un dato que es real es el 57 por ciento que obtuvo Milei al momento del balotaje en Azul, pero también es cierto que La Libertad Avanza terminó tercera en las generales a 1.300 votos de Sombra. Más alla de que el argumento carece de lógica, tampoco tiene datos que los respalden.

El 7 de septiembre, el mileísmo obtuvo menos votos que en las generales de 2023 con la particularidad de que en aquel entonces el PRO presentó una lista propia. Si bien los libertarios ganaron por 140 votos la última elección, la representación porcentual fue del 35 por ciento y no de un 57.

De todos modos, el intendente que participa de cada jornada mensual sobre la ruta, asegura que hay votantes de Milei que no expresan simpatía alguna con la idea de dejar la ruta llena de agujeros y sin señalización.

Así se constata en infinitos videos y fotos tomadas por los propios usuarios. La falta de iluminación en la rotonda que conecta la Ruta 3 con la 226, la ausencia de banquinas, los ‘huellones’ que se generan por el constante tráfico de camiones, el nulo control de cargas, una cartelería en pésimo estado, y desniveles que obligan a medir cada maniobra.

Todas estas condiciones están documentadas por Fernando Sottile, referente de Vecinos Autoconvocados. “Esto es como la casa, si no le hacés nada se va viniendo abajo”, afirma a este diario. Asegura que el tramo que une Cacharí y Las Flores se restauró hace cuatro años y el de Azul hacia Chillar se estaba haciendo previo a la asunción de Milei. Incluso, incluía un tercer carril como vía segura, “pero ahora está todo abandonado”.

¿Qué sigue?

Más allá de la desestimable sorpresa que se llevó, Sombra dará un paso más a la espera de la resolución judicial. Junto al intendente de Las Flores, Alberto Gelené, pedirán una audiencia presencial con el actual administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. A pesar de que Milei decretó su desaparición del organismo a mediados de este año, el Congreso y la Justicia frenaron la medida. Por ende, Vialidad sigue funcionando. O, al menos, eso debería. ´

El intendente azuleño no da lugar a la excusa respecto a los procedimientos burocráticos referidos a la búsqueda de quitar al Estado de su rol al frente del cuidado de las rutas nacionales. Precisamente, esta situación que explica la Nación ante la Justicia no hace más que confirmar que Vialidad debería estar realizando estas tareas.

Tanto Sombra como Sottile aseguran que no habrá un freno a la visibilización de la problemática y el constante pedido de obras para evitar más muertes. Sostienen que los accidentes de tránsito están a la orden del día, donde muchas veces prima la imprudencia, pero la calzada no colabora en nada para manejar con seguridad en una ruta cargada de camiones de piedras, granos o animales, dada su conectividad con ciudades como Bahía Blanca u Olavarría.