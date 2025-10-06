En el marco de los ciclos de música en Contraviento se presentará Marcelo Vizzarri Trío, el jueves 9 de octubre a las 20.30 en la sala de Rodríguez 721. Con una amplia experiencia de más de dos décadas en la música, el pianista de jazz Marcelo Vizzarri, se ha desarrollado y reafirmado como artista y compositor a nivel nacional habiendo también compartido escenario, como sesionista, de artistas locales, nacionales e internacionales. Su trío junto a Denis Martinez en bajo y Andres Tarrab en batería, cuenta ya con tres discos: Contracara, Juegos dantescos y su reciente Mutapiel.
Entradas anticipadas en https://entradasccc.com.ar/Marcelo-Vizarri-Trio/