La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció este lunes una serie de medidas de fuerza que podría causar demoras y cancelaciones en los vuelos en Aeroparque, en la antesala de este fin de semana largo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, APLA anunció que "por la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial" y "ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos en nuestro convencio colectivo de trabajo" el gremio que nuclea a los pilotos decidió iniciar "medidas de acción directa".

Los pilotos también resaltaron el "proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad" que "impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

Por este motivo, se dispuso la realización de asambleas programadas en dos jornadas de octubre. Según indicaron en su comunicado, a raíz de estas medidas "se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones". Y responsabilizaron a la empresa por "cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación".





Asambleas en Aeroparque: qué días serán las medidas de fuerza de los pilotos

Ante esta situación, APLA informó que harán asambleas programadas en Aeroparque en dos jornadas:

Jueves 9 de octubre , de 16 a 20 hs: horas antes del inicio del feriado del viernes 10 de octubre (trasladado del domingo 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural) que da inicio a un fin de semana largo de tres días.





, de 16 a 20 hs: horas antes del inicio del (trasladado del domingo 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural) que da inicio a un fin de semana largo de tres días. Viernes 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲, de 6 a 10 hs.

El martes 10 de junio, APLA realizó un paro de actividades con el objetivo visibilizar las condiciones en que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas trabajaban, tanto económica como operativamente.

