“¿Cómo sería la palabra justa?”, se interrogó la vicegobernadora Gisela Scaglia cuando le preguntaron, durante una actividad proselitista en Funes, sobre la renuncia del diputado nacional José Luis Espert a la candidatura al mismo cargo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), en medio del escándalo con un empresario narco que espera ser extraditado a Estados Unidos. Enseguida encontró la respuesta: era enfado. “A mí me da mucho enojo que una persona como Espert le haya mentido y nos haya mentido a todos durante la última semana”, dijo la postulante a la Cámara baja nacional de Provincias Unidas, que evidentemente entendía que “el Profe” era una persona sincera. Más tarde se refirió al tema el gobernador Maximiliano Pullaro: “El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, dijo.

En medio de la campaña política con miras a las elecciones nacionales parlamentarias convocadas para el 26 de octubre, circuló en estos días la fotografía que muestra al binomio del Poder Ejecutivo provincial festejar el triunfo electoral de 2023 con Espert en el mismo escenario, unos pasos atrás. Entonces, el economista nacido en Pergamino había fichado en Juntos por el Cambio, la alianza liderada por el PRO, el partido que preside en Santa Fe la vicegobernadora Scaglia y que forma parte de la coalición gobernante local, Unidos.

De hecho, tras el escándalo por el vínculo entre Espert y Federico “Fred” Machado, el narcoempresario con prisión preventiva en su vivienda de Viedma a la espera de la extradición, el Gobierno decidió reemplazarlo como cabeza de la lista bonaerense por otro hombre del PRO, Diego Santilli. A Scaglia, el escenario político-electoral se le presenta como el meme de los dos Spiderman tirándose telarañas.

La vicegobernadora, que manifestó su enojo por el proceder del malogrado candidato bonaerense, agregó: “Creo que hubiera sido muy distinta la posición de Espert si el primer día decía cómo habían sido las cosas y blanqueaba cómo habían sido las cosas”. Enseguida razonó que eso no era fácil: “Pero no lo podía hacer”. No, los viajes en el avión de Machado durante la campaña presidencial de 2019 no había sido uno, como dijo originalmente, sino 35. Y no está claro si la transferencia por 200 mil dólares de 2020 fue la única.

Debate moral

“Después de lo que vimos anoche con Espert, hay un debate moral en el país que hay que darlo”, dijo Scaglia en Funes, para agregar: “Y yo creo que hoy tanto La Libertad Avanza como el kirchnerismo han abandonado por completo la moralidad, la abandonaron por completo. Y nos dejaron en un lugar a los argentinos en el cual yo sé que la gente siente frustración o siente desencanto. Pero lo que hay que hacer frente a esa frustración y ese desencanto es ir a votar el 26 de octubre y votar por hechos”.

¿Quién concreta las políticas en hechos? Sí, el gobierno provincial al que Espert aplaudía desde el escenario hace apenas dos años. “Nosotros estamos mostrando lo que hacemos”, confirmó la licenciada política nacida en la ciudad de Gálvez. Además, consideró que los vaivenes argumentativos de “el Profe” en relación a su vínculo con Machado, “da vergüenza ajena y, de nuevo, genera mucha frustración” en la población. La que confiaba en Espert, claro.

Por su parte, el gobernador Pullaro fue más enfático al señalar que “él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”.

Consultado sobre la continuidad del cuestionado diputado en la Cámara baja, el mandatario explicó que “será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

Pullaro se mostró contrario a la reimpresión de las boletas para las elecciones de octubre, de modo de cambiar el nombre de Espert por el compañero de Scaglia, el diputado Santilli. “La ley electoral no lo permite por plazos”, dijo en términos reglamentarios, para derivar hacia la materia económica: “Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (por la obra del Aeropuerto de Rosario)”. Para el gobernador “es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”.

Malestar sí, violencia no

Consultada sobre los incidentes ocurridos en sábado en Santa Fe durante la breve visita presidencial, Scaglia dijo que “sigue demostrando el Gobierno nacional que no está mirando lo que pasa, que perdió la cercanía, que quizás nunca tuvo”. En ese sentido, añadió que “no entiende el momento que está ni donde quería ir en Santa Fe, recorrer la peatonal de Santa Fe, es muy complejo para un momento donde el sector comercial está muy mal, donde obviamente iban a venir reclamos, no de la militancia, sino reclamos que tienen que ver con el que todos los días tiene un sacrificio enorme para abrir un comercio y no sabe si va a vender”.

De todos modos, la vice aclaró que “lo que pasó en Santa Fe no me gustó nada y no es lo que nosotros proponemos. Ese nivel de violencia al que nos lleva la grieta, ese nivel de ataque permanente no es el que nos va a devolver una Argentina productiva”.

En la misma línea se manifestó el gobernador. “Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Para Pullaro, “el país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política”. Desde ahora, nada de cárcel o bala.