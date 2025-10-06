“Hay un racismo contra el arte popular”, dice Wilson Saliwonczyk al reflexionar sobre la técnica que exige su oficio y el prejuicio que parte del público mantiene hacia la canción popular. Payador y quintero oriundo de Los Toldos, Saliwonczyk cultiva desde la infancia una pasión por la palabra, nacida en los juegos de improvisación que inventaba mientras montaba a caballo. Esa misma pasión lo llevó, años más tarde, a recorrer escenarios de distintas partes del mundo. Este fin de semana se presentará en la Fiesta de las Culturas en Marbella, España, y a su regreso ofrecerá una fecha junto a la cantora Nayla Beltrán, el historiador Ezequiel Adamovsky y el payador Santiago Lapine, el 7 de noviembre en el espacio de arte y filosofía La Conversa.

“Yo era chico y andaba en el campo a caballo improvisando, y no sabía que existían las métricas, ni las estrofas, ni mucho menos la payada. Improvisaba, porque improvisar es algo inherente al ser humano”, recuerda Saliwonczyk. El artista ahora está en la casa de un amigo en Antequera, un pueblito malagueño, en un breve descanso de su gira por España. Viene cantando todos los días, pero ese ritmo no le resta energía ni precisión para explicar de qué va eso de ser payador y quintero.

Saliwonczyk cuenta que en su casa de la infancia se escuchaban los programas de radio de Héctor Larrea y Antonio Carrizo. Folklore, tango, literatura gauchesca y libros de payadores fueron su primera escuela. Por esa época su padre le acercó el Martín Fierro, y a Wilson le pasó eso que dice Borges: lo leyó como un libro de aventuras y quedó fascinado. Su padre también le recitaba de memoria versos de payadores que había aprendido en el campo. Por ese camino, entre la palabra y la herencia familiar, le llegó la payada.

Descendiente de chacareros quinteros e inmigrantes (italianos por parte de madre y ucranianos por parte de padre) que, como tantos otros, llegaron escapando de la guerra para trabajar la tierra en las chacras del Cono Sur, Saliwonczyk pasaba los veranos en la chacra de unos tíos en Uruguay, la misma donde habían vivido sus abuelos y donde había nacido y crecido su padre. Allí lo esperaba “La Yunga”, la yegua que fue testigo de sus primeros juegos de improvisación.

La lectura temprana del Martín Fierro tuvo un profundo impacto en su imaginario y en su poética. Lo aprendió como un juego, y el payador explica que eso es lo que hoy le permite cantarlo en recitales y universidades, junto con otras cosas más actuales, sociales y políticas, temas que le apasionan. “Como lo fue el Martín Fierro en su momento, que ni siquiera era un libro, sino publicaciones periódicas de José Hernández en contra de Sarmiento”, señala. Wilson creció pegado a esta tradición, y explica que el arte popular siempre habló de lo que estaba sucediendo. “Los esclavos del algodón y del tabaco en el sur de Estados Unidos cantaban el blues, y luego el rock, el gospel. Cantaban lo que les pasaba. No iban a decir que el mundo era un cuento de hadas si tenían al patrón con el látigo en la espalda”, dice. Lo mismo los mineros de Andalucía, o los gitanos cantadores de flamenco: tampoco iban a decir que la vida era color de rosa si eran explotados hasta la muerte dentro de las minas. Esa situación se repite con los peones rurales. “Los payadores y los cantores de milonga recogemos ese legado. Hay gente que piensa que el folklore es un canto de derecha o que, como viene del campo, es de los estancieros. No: viene del campo, pero es de los peones, es el canto de los parias, de los pobres”, remarca.

Wilson explica que la derecha se apropió de ese símbolo porque no tenía uno propio. “¿Qué, iban a usar la aristocracia como signo cultural? Se apropió del gaucho, del mate, empezó a inventar “el ser nacional”, “nuestro acervo nativo”… toda esa zaraza, toda esa zanahoria” ironiza con humor. Saliwonczyk reflexiona sobre la historia política y social de su oficio, y cuenta que él, en particular, retoma la tradición de los payadores anarquistas de comienzos del siglo XX, que recogían la voz de los obreros del campo y de la ciudad.“Todo lo que me incumbe, todo lo que me influye. Si el presidente va contra la salud, contra las cajas previsionales, contra la educación, contra el trabajo… todo eso me influye hoy y me va a influir mañana. Uno canta sobre lo que le sucede y sobre lo que le interesa. Y cuando uno, gracias a un legado familiar y del entorno, porque los payadores y las payadoras aprendemos de otros, se forma en una tradición reflexiva y crítica, no puede ser de otra manera”, señala.

El yeite de la improvisación

Así como un instrumentista estudia y estudia para adquirir la técnica con la que hará sonar a su instrumento, un payador se entrena en la técnica de la improvisación. Saliwonczyk explica que la más utilizada por raperos, payadores e improvisadores suele ser la del remate, en donde quien improvisa primero piensa cómo va a concluir la idea, y a partir de eso se lanza a la aventura. También está la opción de “tirarse al vacío”, improvisar sin ninguna resolución previa. “Cuando sos principiante no lo hacés; lo hacés cuando ya tenés más cancha, y ahí descubrís todo un continente de improvisación, que es un disfrute muy profundo”, dice.

Para esto la práctica no es menor. Como el violinista, el pianista, el bailarín o la actriz, el improvisador cultiva su oficio. Saliwonczyk pone especial énfasis en este aspecto: “lo digo porque el arte popular, o mejor dicho, el arte de los que no son millonarios, siempre es subestimado. Viste cómo es: la gente se vuelve loca por agotar las entradas de Coldplay y llena diez estadios pagando entradas de doscientas lucas, pero si cantás chacareras, piensan que sos un borrachín de los bares”, ironiza. “A veces dicen: ‘Ah, los payadores ya conocen las rimas, ya tienen frases hechas’. Y claro que conocemos las rimas y tenemos algunas frases: llevamos cuarenta años profundizando y estudiando a diario, como estudia un concertista de guitarra. Si no, no podríamos improvisar en vivo y en directo. Lo que no quiere decir que no improvisemos: todo lo contrario, quiere decir que estamos muy formados en la destreza de la improvisación”; puntualiza.

A la hora de tocar, los payadores sudamericanos tienen una particularidad que los distingue de los improvisadores de otras partes del mundo: incluyen canciones escritas en sus espectáculos. En otros países, los improvisadores se dedican únicamente a la improvisación y no interpretan canciones previamente compuestas.

Sin embargo, los espectáculos de los payadores locales comparten una estructura con la de los improvisadores del resto del mundo: todos comienzan y terminan improvisando, saludando al público y agradeciendo a los organizadores, al contexto, a la ciudad y al acontecimiento que los convoca, ya sea una manifestación social o una causa determinada. En el caso del artista, su repertorio incluye muchas milongas y cifras, además de otros ritmos, con unas diez o doce canciones en total. Entre ellas, intercala distintos “juegos” de improvisación —como se denomina a las instancias en las que el público propone palabras o frases para que el artista improvise—. Así, su espectáculo combina canciones con momentos de improvisación al inicio, en el desarrollo y al cierre.

Esa será también la estructura del espectáculo que presentará a su regreso a la Argentina, el viernes 7 de noviembre a las 20:30 hs, en el espacio de arte y filosofía La Conversa (Castro Barros 809, CABA). Bajo la forma de “una revisión cantada y contada”, el encuentro reunirá a la cantora surera Nayla Beltrán, autora de “Décimas Féminas” —un libro de versos criollos en clave feminista que reflexiona sobre el lugar de las disidencias en la construcción identitaria de la nación—; al historiador Ezequiel Adamovsky, quien analiza cómo el cuerpo del gaucho fue usado en tiempos de guerra y luego arrojado al olvido; y al también payador Santiago Lapine. Las entradas pueden conseguirse a través del Instagram del espacio cultural.