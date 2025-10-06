El Tribunal Oral Federal 7, integrado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, rechazó los planteos de reparación económica de empresarios y exfuncionarios para evitar ir a juicio en el caso Cuadernos. Los jueces fallaron en línea con la posición de la fiscal Fabiana León e incluso los abogados de Oscar Centeno, el chofer de las fotocopias de los cuadernos, se opusieron a est
La presentación la hicieron empresarios y exfuncionarios para evitar ir a juicio
Causa Cuadernos: no a la reparación económica
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.