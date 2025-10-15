“La actividad económica bonaerense cayó 1,8 por ciento en el tercer trimestre de 2025, según el índice PulsoPBA. Las políticas macroeconómicas del gobierno nacional tienen un impacto negativo en el comercio, la industria y el empleo". Con esa afirmación publicada en su cuenta de X, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sintetizó los resultados del nuevo informe del indicador PulsoPBA, presentado este mes por la entidad.

La caída del 1,8 por ciento registrada entre julio y septiembre, en comparación con el trimestre anterior, da cuenta de una economía que no logra recuperar dinamismo, de acuerdo a los datos del Bapro. El desplome borra el incremento de 1,7 por ciento que había mostrado el segundo trimestre del año, según detalla el reporte elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA.

PulsoPBA es un indicador de actividad que combina más de 1.200 variables diarias, como consumos, préstamos, pagos, exportaciones y otras transacciones, mediante algoritmos de inteligencia artificial. Fue desarrollado con el objetivo de brindar un termómetro económico en tiempo real, anticipándose incluso al Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMA-PBA), que se publica con mayor demora.

En términos mensuales, el índice mostró un repunte del 1,5 por ciento en septiembre respecto de agosto, aunque no alcanza para revertir la tendencia recesiva. Ese leve avance se produce luego de una caída mensual de –2 por ciento y tras cuatro meses consecutivos en baja que acumularon un retroceso del 3,7 por ciento.

“La actividad de la Provincia de Buenos Aires muestra una ralentización, en línea con el comportamiento de la producción a nivel nacional, evidenciando un pico de actividad dentro del año en abril y un crecimiento acumulado en el 2025 de 0,5 por ciento”, explicaron desde el Banco.

Alejandro Formento, director del Banco Provincia, vinculó el deterioro con el rumbo del gobierno nacional. En diálogo con Buenos Aires/12, sostuvo: “Este retroceso en la economía bonaerense es el reflejo de un modelo económico nacional que prioriza el ajuste y la especulación por sobre la producción y el empleo”.

A pesar del escenario adverso, desde la entidad subrayan que la banca pública continúa actuando como sostén del entramado productivo local. “Desde la banca pública bonaerense y Provincia Microcréditos seguimos impulsando el acceso al crédito porque creemos en el desarrollo económico local y acompañamos el esfuerzo de las personas que emprenden y trabajan de manera independiente”, remarcó Formento.

Este apoyo que hace referencia el director del BAPRO apunta a sostener el entramado local minorista que en el segundo trimestre de este año llegó a los 170 mil nuevos desempleados -con el mayor impacto en el Gran Buenos Aires- y con una tasa de desocupación que escaló al 9,4, según el último informe publicado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en sus redes.

En esa línea, Formento, culminó sobre la utilidad del nuevo indicador, cuyos próximos resultados están previstos para el 7 de noviembre: “Elaborado con Inteligencia Artificial, PulsoPBA nos permite anticipar datos estadísticos y tomar decisiones de políticas públicas basada en evidencia”.