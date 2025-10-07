José Miguel Narváez, quien fue subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 28 años de cárcel por ser el determinador del secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999 por las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



En el fallo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín declaró a Narváez responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, por lo que pagará 28 años de prisión y también lo inhabilitó por 20 años. Además, la decisión declaró el caso como "delito de lesa humanidad", lo que implica que las investigaciones para hallar a los culpables no prescriben.



En la investigación se estableció que Narváez, que fue subdiretor del departamento de inteligencia entre 2005 y 2006, visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le "propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz con la idea de que era colaboradora del ELN (Ejército de Liberación Nacional, guerrilla)", dijo la Fiscalía.



Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición. Finalmente, integrantes de las AUC secuestraron a Córdoba cuando asistía a una cita médica en Medellín y la mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, cuando fue liberada gracias a la mediación de varios sectores políticos y humanitarios.



"Consideramos que este es un fallo ajustado a derecho, pues está en el proceso plenamente probado que Narváez era asesor de la alta cúpula militar y paramilitar, así como que fue el instigador y quien coordinó toda la participación de diferentes organismos para facilitar el secuestro de Piedad Córdoba", manifestó Eduardo Carreño, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas.



Narváez fue subdirector del DAS de 2002 a 2006, en coincidencia con gran parte de la gestión de Jorge Noguera como director del organismo, que depende de la Presidencia de la República y cargo para el que él fue designado por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).