Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las represalias y el impacto global
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las represalias y el impacto global
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las represalias y el impacto global
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Versiones encontradas sobre el paro docente en el inicio de clases
Las aulas abren, pero el conflicto empieza
El gobierno minimizó el paro docente y dijo que el 98% de las escuelas funcionó. Para Amsafé, la adhesión a la huelga superó el 70% y denunciaron apriete oficial
03 de marzo de 2026 - 11:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
educacion
Hubo escuelas en la que padres y alumnos se acercaron expresamente para dar apoyo a la lucha docente.
(Sebastian Granata)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
La amenaza del indulto y el repudio del Nobel de la Paz
Pérez Esquivel: “Hay una avanzada de beneficiar a genocidas y castigar a Cristina”
“El verdadero proyecto del Gobierno es que los chicos no vayan a la escuela”
Milei evita hablar de educación y recrudece el ajuste
El primer fenómeno de este tipo del 2026
Eclipse lunar: la transmisión en vivo de la “Luna de sangre”
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026
Exclusivo para
Fue en Mendoza, donde esa chica se había atrincherado con un arma en la escuela
Un celador preso por abuso de una alumna
Ante la destrucción productiva, los industriales callan
Milei acusa y celebra la apertura
Por
Bernarda Tinetti
Sánchez se negó a autorizar un apoyo logístico a la ofensiva contra Irán
Aviones estadounidenses abandonan bases militares españolas
Van siete meses consecutivos
Volvió a caer la recaudación del Estado
El País
Quita de derechos y cinismo oficialista
Quirno se burla de los trabajadores que pueden perder su licencia por enfermedad
El socio norteamericano detrás de la estafa
$LIBRA: Nuevas evidencias sobre el contrato con Davis que Milei niega a los gritos
Por
Irina Hauser
Se pretende un cambio constitucional sin debate previo en el parlamento
A la defensa de la democracia Italiana
El negacionismo, un "fenómeno barrial"
Retiraron una placa en homenaje los desaparecidos de la Casa de Argentina en París
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026
Ante la destrucción productiva, los industriales callan
Milei acusa y celebra la apertura
Por
Bernarda Tinetti
Argentina ante un eventual boom petrolero y encarecimiento de la deuda
Cómo impactaría un shock externo en la economía
Por
Raúl Dellatorre
Van siete meses consecutivos
Volvió a caer la recaudación del Estado
Sociedad
El primer fenómeno de este tipo del 2026
Eclipse lunar: la transmisión en vivo de la “Luna de sangre”
Por el momento no se registraron heridos
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias afectadas
Jornada cálida
Clima en Buenos Aires: el pronótico del tiempo para este martes 3 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de marzo
Deportes
Triunfo necesario sobre Panamá en Obras
Básquet: Volvieron Campazzo y Deck, entró Cáffaro y ganó Argentina
Por
Cristian Dellocchio
Un tanto de Monzón cortó el largo invicto de Estudiantes
Torneo Apertura: Vélez ganó en La Plata y llegó a la punta de su zona
Empate sin goles en el Bajo Flores por la Zona A
Torneo Apertura: Riestra y Platense no se sacaron ventaja
"¿Querés que te firme la pelota?", le dijo al DT de Orlando City
Messi, doblete y chicana en el clásico de la Florida