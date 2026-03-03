Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Versiones encontradas sobre el paro docente en el inicio de clases

Las aulas abren, pero el conflicto empieza

El gobierno minimizó el paro docente y dijo que el 98% de las escuelas funcionó. Para Amsafé, la adhesión a la huelga superó el 70% y denunciaron apriete oficial

educacion Hubo escuelas en la que padres y alumnos se acercaron expresamente para dar apoyo a la lucha docente. (Sebastian Granata)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La amenaza del indulto y el repudio del Nobel de la Paz

Pérez Esquivel: “Hay una avanzada de beneficiar a genocidas y castigar a Cristina”

“El verdadero proyecto del Gobierno es que los chicos no vayan a la escuela”

Milei evita hablar de educación y recrudece el ajuste

El primer fenómeno de este tipo del 2026

Eclipse lunar: la transmisión en vivo de la “Luna de sangre”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026

Exclusivo para

Fue en Mendoza, donde esa chica se había atrincherado con un arma en la escuela

Un celador preso por abuso de una alumna

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

Sánchez se negó a autorizar un apoyo logístico a la ofensiva contra Irán

Aviones estadounidenses abandonan bases militares españolas

Van siete meses consecutivos

Volvió a caer la recaudación del Estado

El País

Quita de derechos y cinismo oficialista

Quirno se burla de los trabajadores que pueden perder su licencia por enfermedad

El socio norteamericano detrás de la estafa

$LIBRA: Nuevas evidencias sobre el contrato con Davis que Milei niega a los gritos

Por Irina Hauser

Se pretende un cambio constitucional sin debate previo en el parlamento

A la defensa de la democracia Italiana

El negacionismo, un "fenómeno barrial"

Retiraron una placa en homenaje los desaparecidos de la Casa de Argentina en París

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

Argentina ante un eventual boom petrolero y encarecimiento de la deuda

Cómo impactaría un shock externo en la economía

Por Raúl Dellatorre

Van siete meses consecutivos

Volvió a caer la recaudación del Estado

Sociedad

El primer fenómeno de este tipo del 2026

Eclipse lunar: la transmisión en vivo de la “Luna de sangre”

Por el momento no se registraron heridos

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias afectadas

Jornada cálida

Clima en Buenos Aires: el pronótico del tiempo para este martes 3 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de marzo

Deportes

Triunfo necesario sobre Panamá en Obras

Básquet: Volvieron Campazzo y Deck, entró Cáffaro y ganó Argentina

Por Cristian Dellocchio

Un tanto de Monzón cortó el largo invicto de Estudiantes

Torneo Apertura: Vélez ganó en La Plata y llegó a la punta de su zona

Empate sin goles en el Bajo Flores por la Zona A

Torneo Apertura: Riestra y Platense no se sacaron ventaja

"¿Querés que te firme la pelota?", le dijo al DT de Orlando City

Messi, doblete y chicana en el clásico de la Florida