Por si faltaba algún papel estelar en el culebrón de la caída de José Luis Espert, apareció Fred Machado para confirmar públicamente que en 2019 le había entregado al exdiputado 200 mil dólares, y que además le había prestado aviones. El empresario detenido por narcotráfico confirmó los vínculos entre ambos y hasta se dio el gusto de juzgar al ahora excandidato: “Su error fue negarme”.

La sorpresiva irrupción de Federico “Fred” Machado, el hombre sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, tuvo lugar esta mañana en momentos que caen las últimas piezas del relato con que Espert intentó zafar del narcogate que lo hundió.

Es más, Machado reveló también que cuando comenzaron a circular las versiones sobre los contactos entre ambos, él habló con Espert y le aconsejó no negar ese vínculo. “Le dije que se estaba metiendo en una cloaca”, afirmó.

Durante una entrevista por Radio Rivadavia, el empresario detenido contó que el diputado del “cárcel o bala” firmó un contrato con él por más de 200 mil dólares, porque por esos días le “parecía un tipo noble con una causa honesta”, y reveló que desde que lo conoció le había facilitado no solamente varios vuelos y sino también distintos transportes.

Los vuelos de Espert

“A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro. Ese avión lo ha tenido 3 o 4 meses”, contó.

El viaje a Viedma refiere a la vez que Espert contó públicamente cuando dijo que esa había sido la única vez que viajó en un avión de Machado y que lo hizo para ir a presentar un libro en esa ciudad de la provincia de Río Negro. Pocos días después, el diputado debió admitir que eso era inexacto y que había volado en más de una oportunidad con naves de ese empresario.

Luego, prosiguió, “lo vi tres o cuatro veces, y cada vez que lo veía era muy bizarro. Tenía a Nazareno, a Clarita, después nada no tenía nada más. Después vino Dick Morris, y ahí apareció Rosales”.

El “Nazareno” del que habló Machado es Nazareno Etchepare, por entonces jefe de campaña de Espert; “Clarita” es Clara Montero Barré, su exvocera que en los últimos días lo calificó de mentiroso; Luis Rosales, su excandidato a vicepresidente; y Dick Morris, el asesor de campañas.

También “había dos pibes jovencitos y (la ahora diputada nacional) Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo”, añadió.

“Su error fue negarme”

Machado aseguró que “Espert no me pidió plata” y que “valoraba mucho lo que yo le decía”. “Su error fue negarme”, evaluó al ser consultado sobre los intentos de excandidato de despegarse de sus vínculos con él.

“Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí; me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, lamentó.

"Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'Vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, relató Machado.

El hombre acusado por tráfico de cocaína dio también su versión sobre el día en que Espert fue agredido mientras viajaba en una camioneta que él le había prestado. Las versiones indicaron que se había tratado de un atentado. “No fue un atentado ni fueron tiros. Pasó por la Villa 31 y le tiraron dos piedrazos”, aseguró.

Luego confirmó que “esa camioneta era de un primo mío”, en alusión a Claudio Ciccarelli, el hombre signado como uno de sus socios y testaferros y que además fue pareja de la diputada y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, detenida en 2002 en Estados Unidos con medio kilo de cocaína, denunciada por estafas con venta de terrenos y robo de boletas, y haber recibido un préstamo irregular del Banco Nación por 295 mil dólares.