La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 2,2% en septiembre, lo que marcó una aceleración respecto al 1,6% que se registró en agosto. La trayectoria interanual, en tanto, se ubicó en 35%, informó el Instituto de Estadística y Censos (IDECBA).

Según el relevamiento de IDECBA, durante septiembre la inflación respondió principalmente a las subas en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4% , con una incidencia de 0,48 puntos porcentuales (p.p.) en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

aumentó , con una incidencia de 0,48 puntos porcentuales (p.p.) en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda. Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

promedió un incremento de e incidió 0,37 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2% , contribuyendo con 0,36 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%).

aumentó , contribuyendo con 0,36 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%). Salud se elevó 2% e incidió 0,18 p.p., por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

se elevó e incidió 0,18 p.p., por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.

Bienes y servicios

Los bienes y servicios, en tanto, registraron una suba de 2,3% y del 2,1% respectivamente.

En el caso de los bienes, la variación del índice respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (verduras, panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. "En menor medida, se destacaron las subas en los valores de las prendas de vestir", aclaró la entidad.

En el caso de los servicios, la variación se relacionó principalmente a los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de la educación formal y en los precios de los pasajes aéreos. "Las variaciones negativas en las tarifas de los alojamientos en hoteles, aminoraron el incremento de esta agrupación", explicó IDECBA.

Respecto a los bienes y servicios Regulados, el Instituto de Estadística y Censos precisó que "aumentó 2,1%, destacándose los ajustes en los valores de las cuotas de la medicina prepaga, de los establecimientos educativos (nivel inicial, primario y secundario) y en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar".

Por último, los bienes y servicios Estacionales promediaron un alza de 2,6%, principalmente por los incrementos en los precios de los pasajes aéreos y de las verduras. Le siguieron en importancia los aumentos en los valores de las prendas de vestir. "En sentido contrario, la caída en las tarifas de los alojamientos en hoteles contribuyó a quitar presión sobre esta agrupación", detalló IDECBA.

¿Cuándo se publica la inflación de septiembre 2025 del INDEC?

El INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2025 el próximo martes 14 de octubre.

Este mes, los analistas elevaron sus expectativas sobre el IPC y proyectaron que la inflación se ubicó en 2,1% en septiembre, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA).