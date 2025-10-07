Tras el buen recibimiento de Viernes Negro, el slasher festivo que se inspiró en un falso tráiler de Grindhouse, Eli Roth confirmó el desarrollo de una secuela. Durante un encuentro con la prensa, el director reveló detalles sobre el desarrollo de esta continuación y aseguró que tiene planeado el regreso de un personaje en particular.

Regreso planeado de Addison Rae

La noticia sobre la posible vuelta de Addison Rae, quien interpretó a uno de los personajes sobrevivientes en la primera película, ha sido bien recibida por sus seguidores. Rae dio vida a Gaby, un personaje cuya astucia y capacidad de supervivencia le permitieron permanecer con vida al final de la primera entrega. Aunque su contrato para la secuela aún no está confirmado, Eli Roth dejó claro que ella es un elemento esencial para la continuación de la saga, afirmando que "no sería una película de Viernes Negro sin Addison Rae".

Historia de un éxito inesperado

El estreno de Viernes Negro fue un éxito inesperado en la taquilla, con una recaudación global de 46 millones de dólares frente a un presupuesto de 15 millones. La película logró conectar con el público gracias a su atmósfera divertida y al carisma de su reparto, que incluía a Patrick Dempsey, Gina Gershon y la misma Rae. Inspirada en un tráiler falso creado por Roth en 2007, la cinta pasó de ser un concepto simple a convertirse en una pieza llamativa dentro del slasher moderno.

Contexto cinematográfico y expectativas

Desde su debut en el cine a principios de los años 2000 con La cabaña sangrienta, Eli Roth ha sido reconocido por su disposición a explorar y transgredir los límites del género de terror. Viernes Negro representa un regreso a sus raíces, bajo una premisa que combina humor oscuro y tensión. Las expectativas para Viernes Negro 2 han aumentado con los rumores sobre el posible regreso de otros personajes icónicos, como Scuba y Ryan, quienes junto a Gaby forman parte del reducido grupo de supervivientes de la masacre.

Con la probable participación de Addison Rae, el camino para Viernes Negro 2 se perfila con mucho potencial. La presencia de Rae no solo aseguraría una conexión emocional con la audiencia, sino que también ayudaría a expandir el universo narrativo, introduciendo nuevas tramas y personajes dentro del contexto del thriller festivo.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.