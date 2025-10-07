Desde esta semana, quienes carguen combustible en estaciones de servicio de YPF podrán pagar con dólares. La empresa estatal incorporó en su aplicación móvil una nueva funcionalidad que permite usar fondos en moneda extranjera para abonar nafta, gasoil, productos de las tiendas FULL o servicios de YPF Boxes en todo el país.

El sistema estará disponible para usuarios que tengan activa la opción “Dinero en Cuenta” y posean una cuenta bancaria en dólares a su nombre. En ese caso, los fondos podrán transferirse a una cuenta corriente en dólares de YPF. La aplicación mostrará el monto equivalente en pesos y aplicará el tipo de cambio comprador del Banco Nación, actualmente de 1455 pesos por dólar.

Según informó la compañía, los dólares solo podrán utilizarse dentro del ecosistema YPF y no podrán retirarse ni transferirse a terceros. Tampoco se admitirán pagos mixtos. Si se realiza una devolución, el reintegro se hará únicamente en la misma cuenta de origen.

El anuncio llega junto a otras transformaciones recientes, como la expansión del sistema de autodespacho de combustible --que reduce la presencia de personal en playa-- y los descuentos para quienes operan exclusivamente desde la aplicación.

Así, bajo el discurso de la modernización, la petrolera estatal avanza hacia un modelo de gestión más automatizado y con una creciente presencia del dólar en sus operaciones cotidianas.

El lanzamiento ocurre en un contexto donde el uso del dólar para operaciones cotidianas sigue siendo limitado, pese a los intentos oficiales por ampliar su circulación dentro de la economía formal.

