El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras criticar duramente a la NFL por elegir al cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará en febrero de 2026 en California. En una entrevista con Newsmax, el mandatario calificó la decisión como “absolutamente ridícula” y aseguró que “nunca había oído hablar de él”.

“No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, señaló Trump durante su intervención en el programa Greg Kelly Reports, donde también apuntó contra algunas normas técnicas del fútbol americano.

“La nueva patada inicial es terrible. No es más segura que la normal y denigra el deporte”, agregó el presidente republicano.

La elección del artista más escuchado del mundo en español para encabezar uno de los eventos televisivos más vistos del planeta generó una ola de críticas entre las filas conservadoras de Estados Unidos. Algunos funcionarios republicanos expresaron su malestar por el hecho de que el espectáculo tenga un fuerte componente latino y en español.

Una decisión atravesada por la política migratoria

El anuncio de la NFL coincidió con declaraciones de Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, quien advirtió que durante el evento se desplegarían agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ante la repercusión, la Casa Blanca debió aclarar días más tarde que no existían planes de redadas migratorias en el Super Bowl.

Bad Bunny, en tanto, respondió a las críticas desde el escenario del programa Saturday Night Live, donde fue anfitrión y actor invitado. En su monólogo, habló mayoritariamente en inglés y cerró con una frase que recorrió las redes: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español.”

El músico también parodió la popular serie mexicana El Chavo del Ocho, en un guiño a su identidad cultural y al humor latino. Su participación en el Super Bowl será la única fecha en Estados Unidos dentro de su próxima gira mundial, decisión que el propio artista justificó por motivos políticos y sociales.

En una entrevista con la revista i-D, el intérprete explicó que había decidido no incluir al país en su tour debido al endurecimiento de las políticas migratorias durante la administración Trump. “No fui a Estados Unidos por muchas razones, y ninguna fue por odio”, expresó. “Me preocupaba que mis seguidores pudieran ser detenidos al asistir a los conciertos”.

De acuerdo con cifras oficiales, en junio de 2025 se registraron más de 60.000 arrestos migratorios, lo que representa un incremento del 50% respecto de enero. En Puerto Rico, su tierra natal, las detenciones de inmigrantes también aumentaron, alcanzando las 500 en los primeros meses del año.

Una gira global con escala en Argentina

En paralelo al anuncio del Super Bowl, Bad Bunny confirmó su nueva gira internacional, titulada “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, que comenzará en noviembre de 2025 en Santo Domingo y se extenderá hasta julio de 2026, con paradas en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

El recorrido incluirá tres shows en el Estadio River Plate de Buenos Aires, programados para el 13, 14 y 15 de febrero de 2026, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas. El tour marcará su regreso a Europa después de siete años y su debut en Australia, Japón y Brasil, consolidando su lugar como una de las figuras latinas más influyentes de la música contemporánea.

Además, una parte de los ingresos del tour será destinada a la Fundación Good Bunny, organización creada por el artista que impulsa programas de arte, música y deporte para niños y jóvenes de comunidades vulnerables.

Con su participación en el Super Bowl LX, Bad Bunny no solo buscará llevar el idioma español al centro del espectáculo estadounidense, sino también reafirmar su posición como artista comprometido con las causas sociales.

