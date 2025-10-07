La expectativa en torno al Premio Nobel de Literatura vuelve a centrarse en César Aira, quien figura nuevamente entre los nominados para el galardón que se anunciará este jueves a la mañana. Sin embargo, este año su nominación despertó una curiosa iniciativa: un grupo de seguidores y promotores de la obra del escritor argentino ha organizado la “vigilia aireana”, una convocatoria que busca reunir a lectores y admiradores la noche anterior: el 8 de octubre a las 19, en el barrio de Flores. ¿El objetivo? Ejercer una simbólica presión sobre la Academia Sueca.

La propuesta, impulsada por Daniel Mecca y la editorial La Conjura, invita a llevar los libros de Aira al encuentro. El propósito es lograr que estén presentes todos los títulos del autor y que “todas las fuerzas aireanas se movilicen en una vigilia aireana para defender lo que nuestro líder se ganó por derecho propio”.

“La convocatoria a que todos lleven libros del escritor es generar presión a la Academia Sueca. Naturalmente, es una gran ironía que busca mantener, como decíamos, ese espíritu dadaísta del escritor. El objetivo es compartir la literatura de Aira de manera colectiva, porque su literatura ocurre en lo colectivo y en la expansión”, expresó Mecca.

Un homenaje literario en el barrio de Flores

Esta iniciativa se inscribe en una serie de acciones recientes en torno a la figura de Aira. Entre ellas destaca la campaña #PagaAira, que prometía devolver el dinero a quienes compraran la novela si el autor resultaba ganador del Nobel, así como la publicación de la segunda edición del libro Aira o muerte, escrito por Daniel Mecca.

Esta novela, que sirve de inspiración para el tono lúdico y extravagante de la vigilia, narra la historia de un periodista que intenta entrevistar a César Aira y termina descubriendo que el escritor es el líder de una secta secreta que entrena dobles —los llamados “Airas”— encargados de escribir sus novelas.

La “vigilia aireana” se presenta así como una manifestación colectiva que combina el homenaje literario con el humor y la creatividad, reflejando el espíritu de la obra de Aira y la devoción de sus lectores.

La cita está pautada para este jueves en Flores, donde el autor de En El Pensamiento vive con su pareja, la escritora Liliana Ponce. Para asistir a la vigilia, hay que completar un formulario, donde se debe especificar el libro elegido del candidato al Nobel.

Es preciso recordar que, entre los nominados figuran otras dos escritoras argentinas: Samanta Schweblin y Mariana Enriquez, aunque Aira es el único que figura como favorito en las casas de apuestas británicas, por detrás del húngaro László Krasznahorkai, el japonés Haruki Murakami, la china Can Xue, la mexicana Cristina Rivera Garza, el español Enrique Vila-Matas, el australiano Gerald Murnane y el estadounidense Thomas Pynchon, entre otros.

Quien gane recibirá casi un millón de euros, una medalla de oro, un diploma y el reconocimiento internacional.

