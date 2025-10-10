En las efemérides del 10 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1813. Nace Giuseppe Verdi

En el pueblo de Le Roncole, cerca de Parma, nace Giuseppe Verdi, el más importante compositor de la ópera italiana del siglo XIX. Autor de obras como Rigoletto, La Traviata, Aída y Otelo, fue un hombre del Risorgimento, el movimiento que propugnó y logró la unificación de Italia en 1861. Su Requiem, de 1874, está dedicado a Alessandro Manzoni, uno de los intelectuales del Risorgimento. Murió en 1901.

1917. El nacimiento de Thelonious Monk

En Rocky Mount, Carolina del Norte, nace Thelonious Monk, figura central en la historia del jazz. Compositor y pianista, su cuarteto de los años 50 lo puso en primer plano hasta llegar a ser tapa de la revista Time. Tocó con músicos como Miles Davis, Sonny Rollins y John Coltrane. Murió en febrero de 1982 por un ACV.

1930. Nace Harold Pinter

En Londres nace Harold Pinter, uno de los mayores dramaturgos británicos. Autor de piezas como La fiesta de cumpleaños, El montaplatos y Retorno al hogar, también escribió guiones de cine: El sirviente, El mensajero y La amante del teniente francés, entre otros. Denunció durante años las intervenciones militares de Estados Unidos. En 2005 recibió el Nobel de Literatura y murió tres años más tarde por un cáncer de esófago.

1938. Termina la crisis de los Sudetes

Culmina la anexión de cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi. Así se pone fin a la crisis de los Sudetes, en base al Pacto de Múnich, por el cual Inglaterra y Francia ceden a las presiones de Hitler, deseoso de incorporar al Reich la región checa habitada por una minoría alemana. La crisis estuvo a punto de desencadenar la guerra, que recién comenzará con la invasión de Polonia, en septiembre de 1939. Los Sudetes volvieron a ser checos después de la Segunda Guerra.

1947. La matanza de Rincón Bomba

Se inicia la represión contra los indios pilagá en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas, provincia de Formosa, a manos de Gendarmería. Se denuncian cientos de víctimas, en una represión que se extendió hasta finales de octubre de ese año. En 2006 se hallaron los restos de 27 personas en una fosa común junto a material compatible al usado por Gendarmería en esa época. En 2019, un juez federal caratuló la masacre de Rincón Bomba como delito de lesa humanidad.

1948. Nace Juan Falú

En Tucumán nace el guitarrista y compositor Juan Falú, exponente del folklore. Sobrino de Eduardo Falú, ha editado 24 discos propios y tocó, entre, otros, con Suna Rocha, Yamila Cafrune y Liliana Herrero. Dirige el Festival Guitarras del Mundo.

1963. Muere Édith Piaf

Un cáncer hepático apaga la vida de Édith Piaf. El gorrión de París tenía 47 años. Dejó una discografía clave en la música popular del siglo XX. También actuó en cine y teatro. Su vida fue llevada al cine en La vida en rosa, que le valió el Oscar a Marion Cotillard.

1971. La tragedia de los bailarines del Colón

Fallecen nueve bailarines del ballet del Teatro Colón al caer en el Río de la Plata el avión que los llevaba a Chubut. Entre los fallecidos está la pareja principal del cuerpo, formada por Norma Fontenla y José Neglia. En homenaje a las víctimas, la fecha se recuerda como Día Nacional de la Danza.

1985. Adiós a Orson Welles

Muere Orson Welles en Los Ángeles. Tenía 70 años y ya era una leyenda en vida. Lideró el grupo del Teatro Mercury, con el que realizó la histórica transmisión radial de La guerra de los mundos en 1938. A los 26 años dirigió su primera película El ciudadano, considerada la mejor de la historia. Más tarde llegaron títulos como La dama de Shanghái, Mr. Arkadin, Sed de mal y F for Fake. También se lo vio en clásicos como El tercer hombre y Moby Dick.

1986. Muere Antonio Di Benedetto

En Buenos Aires fallece Antonio Di Benedetto, uno de los grandes escritores argentinos de la segunda mitad del siglo XX. Tenía 63 años y había regresado del exilio. Nacido en Mendoza, se dio a conocer con Zama, publicada en 1956, y llevada al cine por Lucrecia Martel. Esa novela se convertiría en una de las obras más alabadas y analizadas de la literatura argentina. Más tarde llegarían títulos como El silenciero (1964) y Los suicidas (1969). El día del golpe militar de 1976 fue secuestrado en el diario Los Andes, donde trabajaba. Padeció la tortura y debió exiliarse. En España escribió sus Cuentos del exilio.

Además, es el Día Mundial contra la Pena de Muerte y el Día Mundial de la Salud Mental.