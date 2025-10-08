Una marcha multitudinaria en la localidad de Hipólito Yrigoyen reclamó ayer más recursos para laboratorio y emergencias. El pedido surgió tras la muerte de Maximiliano Prinsich Sánchez, el joven de 20 años de edad que falleció el sábado 4 de octubre por hantavirus.

En la protesta se solicitó también investigar los pormenores de la atención que recibió el joven en el Hospital Eva Perón de ese municipio desde el 2 de octubre, cuando fue por la primera vez a la atención, hasta el sábado, cuando fue finalmente derivado al Hospital San Vicente de Paul de la ciudad Orán (vecina a Yrigoyen), donde pese a la atención brindada, falleció.

La tía y madrina de Maximiliano, Soledad Sánchez, contó a Salta/12 sobre la peregrinación que tuvieron que atravesar junto a su sobrina y tutora del fallecido, Aurora, de solo 30 años. La joven había quedado a cargo dado que los hermanos son huérfanos y él tenía un retraso madurativo que le afectaba el habla.





El jueves 2 de octubre, Aurora llevó a Maximiliano al Hospital dado que estaba con vómitos y diarrea. Sánchez dijo que en ese momento los atendió una médica de apellido Quiroga, quien le dio una inyectable y lo mandó nuevamente a la casa.

El viernes fue Soledad quien llevó a Maximiliano. “Lo llevé con retorcijones de estómago. Entró por la guardia con diarrea y vómito, y dijo o se hizo entender que le dolía la panza”, contó.

Le administraron suero con un medicamento y a ella la enviaron a comprar pastillas. Le volvieron a dar el alta, Soledad vio al joven "un poco más tranquilo del dolor”.

El sábado al mediodía en un chat grupal familiar Aurora contó que su hermano se había desvanecido en su casa. Lo volvió a llevar al Hospital, a las 14. “Estaba la doctora Quiroga que lo atendió el primer día”, contó Soledad.

Añadió que insistieron ante la médica con el malestar del chico pero ella insistía en aplicarle otra inyectable y enviarlo otra vez a su casa. Tras un entredicho en alta voz, finalmente, la familia logró que el joven fuera derivado, ya a las 17, al Hospital de Orán, que queda a 15 minutos de Yrigoyen.

“El ya estaba morado y la doctora decía que saturaba normal”, contó Soledad, quien estuvo el momento antes de la derivación.

Finalmente, Maximiliano llegó al Hospital oranense y “se dieron cuenta rápidamente que se trataba de hantavirus”.

Soledad Sánchez destacó que en este hospital hicieron todo lo posible por salvar a su sobrino, pero les habían adelantado que su estado era crítico. Ese mismo día, a las 20, un médico le comunicó a la familia que Maximiliano había fallecido.

Más recursos

Sánchez dijo que no es la primera vez que en Hipólito Yrigoyen suceden casos que llegan a estados graves sin que los pacientes siquiera accedan a un análisis, a pesar de que es una zona endémica para el hantavirus y otras enfermedades. Es por ello que los vecinos piden al menos un laboratorio, además de una mejor atención de las emergencias.

En medios yrigoyenses, se publicaron declaraciones de la gerenta del Hospital local, Laura Moyano, quien manifestó su preocupación por la situación en que vivía Maximiliano, frente a tierras que serían de la multinacional Seabord, empresa a hoy propietaria del Ingenio El Tabacal.

Soledad Sánchez, por su parte, manifestó que Maximiliano no era de ir a pescar o salir fuera de la casa, por lo que aún se preguntaban dónde pudo haber adquirido el virus. El hantavirus suele estar en las secreciones de ratones silvestres que pueden expandirse con el polvillo e infectar a las personas.

La mujer confirmó que la casa de los hermanos está frente a un terreno en donde alguna vez se dijo que se iban a construir casillas “pero está abandonado hace diez años”.

A su entender, los monitoreos por el hantavirus que afectó a su sobrino no deben hacerse solo donde vivía Maximiliano sino alrededor del pueblo, que está “rodeado de caña de azúcar”.