Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1405 para la compra y $1455 para la venta.
Se fuga más de lo que se recibe
La fuga de capitales en lo que va del año ya supera los 17.300 millones de dólares, una cifra incluso mayor que los desembolsos del FMI hacia la Argentina, según un estudio privado. El dato no pasará inadvertido para el Tesoro de Estados Unidos, que evalúa brindar asistencia financiera al país. Si esa ayuda se concreta antes de las elecciones del 26 de octubre, podría derivar en una nueva aceleración de la salida de divisas, financiada en los hechos por los contribuyentes norteamericanos. Un destino superfluo para dólares escasos, que tarde o temprano habrá que devolver.
Leé la nota completa
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta.
El dólar blue está a $1440 para la compra y a $1460 para la venta.