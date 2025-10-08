Luego de que la fiscalía sentenciara a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años de prisión en el marco del juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, los abogados de Sabag Montiel confirmaron a la 750 que insistirán con el ángulo de la salud mental del acusado en la Cámara de Casación, algo que el jurado descartó por unanimidad.

Asimismo, se manifestaron conformes con la quita de los agravantes, entre los que estaban la alevosía, la violencia por razones de género y la participación de dos o más personas en el hecho. "Al saber que (Nicolás Gabriel) Carrizo iba a salir de este proceso, sabían que los agravantes iban a disminuir", explicó la periodista Laura Medina en el móvil de la 750, emplazado en los tribunales.

Tras la lectura de la sentencia, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazabal, dio su impresión a sobre la decisión del Tribunal Oral Federal 6. "La condena es un paso importante, se despeja así toda esta narrativa vinculada a una posible inimputabilidad o dificultad de estar en juicio. Quedó claro en el juicio que estas dos personas actuaron de manera lúcida", declaró Aldazabal en la 750.

Sin embargo, el abogado subrayó que esperaban que el TOF6 diera una pena superior: "Cuando veamos los fundamentos de la sentencia, si nos parece que hay motivos, vamos a recurrir a la Cámara de Casación. Nosotros esperábamos cinco más, lo que pasa es que habíamos señalado el contexto de violencia de género y solamente usaron el agravante vinculado al uso de armas de fuego", detalló en En el ojo de la tormenta.

Y continuó: "En general llama la atención que por una circunstancia fortuita, que no haya salido la bala, termina generando un cambio muy grande en la sanción que le corresponde a la persona. Pero es un problema más estructural".

Según confirmó Aldazabal, la expresidenta siguió la lectura de la sentencia por la transmisión online. La lectura de los fundamentos, por otra parte, tendrán fecha para el próximo 9 de diciembre.