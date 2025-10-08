La actriz Ana María Picchio pasó por los estudios de la 750 y recordó su infancia en el barrio de Floresta y su vínculo con el teatro.

“Mi hermana tuvo parálisis en la primera pandemia. El barrio nos empezó a dejar a un lado porque decían que contagiábamos. La municipalidad nos pintó el árbol por la mitad de blanco. Quedó como la casa de la peste y nos costó mucho sacar ese mote. Mi mamá era madre coraje, iba al frente. Yo andaba por el barrio siempre con una sonrisa, porque eso me decían en mi casa. ‘Vos vas a ser una artista’, decían”, recordó.

En tanto, contó que cuando entró al Conservatorio le hicieron una pregunta que redefinió toda su carrera. “Me preguntaron por qué quería ser actriz y dije 'porque me parece que uno puede ser tantas cosas: bueno, malo, un asesino, un ángel, y yo quiero ser todo eso'. Me miraron con una cara...”, rememoró, entre risas.

Su primera interpretación en cine fue en Breve cielo, del director David José Kohon, por la que fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Moscú de 1969 a mejor actriz, un galardón que compartió con la rumana Irina Petrescu.

“Breve cielo me signó porque me dieron el premio en Moscú. Me decían que era comunista. A mí, que tenía 20 años. ¿Pero a quién iba a leer si no era a poetas y escritores rusos?”, ironizó.

“Me consagraron los mejores compañeros de esa época. Pasé a ser una persona muy respetada por gente grande, y eso lo mantuve. Me gustaba ser la hija adoptiva de Cipe Lincovsky. Tengo una foto divina con Mercedes Sosa y con todos los grandes de esa época, y yo ahí chiquita. Nunca me dejaron afuera”, sostuvo.

Otro de sus grandes amores, el teatro, ocupa un lugar relevante en su trayectoria y su vida. “El teatro por sí solo no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas, y las personas cambian al mundo. Este es el momento para que la gente sepa que ningún artista destruye nada, creamos. Como decía (Mario) Benedetti, somos gente de a pie. Yo me decía siempre que me tenía que parecer a la gente que espera el colectivo”, continuó.

Picchio comparte actualmente escenario con Gerardo Romano en El Secreto, que relata la historia de una pareja que acaba de jubilarse y que vive en un elegante departamento una vida en apariencia tranquila. Entre pequeñas discusiones y rutinas, un secreto inesperado sale a la luz, que lo cambia todo. Acompañados por Rodrigo Noya y Gabriela Sari, Romano y Picchio brillan en una obra que explora las verdades y mentiras que sostienen nuestras relaciones.

“Es difícil hablar de una obra de la que no se puede contar mucho. Se trata de un matrimonio feliz que tienen un hijo y un nieto y a alguien de la pareja se le ocurre decir algo, y ahí se pudre todo. Es ocurrente la obra, porque quería que la hiciera Gerardo Romano conmigo”, indicó.

“Con Gerardo leímos la obra y nos parecía muy triste hasta que llegó Manuel González Gil y nos dijo: ‘es una comedia esto, la están leyendo mal’. La gente se ríe mientras nosotros sufrimos. El teatro es un milagro de todas las vidas”, cerró.