► MIÉRCOLES 8

Catupecu Machu en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.

Pipi Piazzolla Trío en Virasoro, Guatemala 4328. A las 20.

Pety Riddim y Fidel Nadal en Brother Culture, Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

► JUEVES 9

CA7RIEL & Paco Amoroso en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Ale Cares y los Magos Farciar y Daltónica en Moscú Espacio Cultural, Scalabrini Ortíz 343. A las 21.

Chechi de Marcos en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Miguel Vilca en la Sala Borges de la APOC, Bartolomé Mitre 1563. A las 19.

► VIERNES 10

Los Caballeros de la Quema en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Nación Ekeko y Villa Diamante en Deseo, Av. Chorroarín 1040. A las 21.

La Fernández Fierro en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.40.

Piedad y Traición en Mr. Jones, Gorriti 5143. A las 21.

Terrores Nocturnos en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 21.

Ale Zar y Lucía Díaz de Vivar en Casa Brandon, Luis María Drago 236. A las 21.

Sergio Bulgakov y Leo Fernández en Espacio Abaya, Guevara 71 C. A las 19.30.

Mía Folino en la terraza del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Mango Para Armar en La Casa de Luca Prodan, Alsina 451. A las 22.30.

Daraluz en Ferona, Humboldt 1600. A las 21. Gratis.

Onda Sabanera en el Teatro Coliseo, España 55, Lomas de Zamora. A las 22.

Ale Cares y los Magos Farciar y Pérez en el Tío Bizarro, Carlos Pellegrini 800, Burzaco. A las 20.

Fonso y las Paritarias y Ayahuasca Trip en la Taberna de Saturno, Tucumán. A las 21.

► SÁBADO 11

Armin Van Buuren, David Guetta y más en Creamfields Argentina, Parque de la Ciudad, Av. Fernández de la Cruz 4000. Desde las 16.

Silvio Rodríguez en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Kenny G y Anabella Luz en el Teatro Gran Rex. Av. Corrientes 860. A las 20.

Feriados y Microcine en Koobas Bar, Av. Corrientes 1632. A las 21.

Sergio Bulgakov y Leo Fernández en Hastinapura, Acevedo 230. A las 18.

Hilda Lizarazu y Lito Vitale en Hilda Canta Charly 2, Teatro Devoto, Av. Lincoln 3815. A las 21.

Blues Motel y RPC en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Luciana Bass y MAQ+VIC en La Tomada, Fraga 119. A las 21.

Lisboa y El Zeco en Niceto Humboldt, Humboldt 1358. A las 20.

Les Destierros, Chuck Mool y Brea en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Cecilia Holmberg en Pista Urbana, Chacabuco 874. A las 17.

Camionero en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze y Álvarez Thomas. A las 19.

Nagual en C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 21.

Horcas en el Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. A las 20.

Kris Alaniz, Pantera Negra y T.A.Y.A.R.A. en Club Social 911, Julián Álvarez 1272. A las 20.

María Pien en el Cultural Thames, Thames 1426. A las 20.

Cuerpos, Lelouch y Transilvania en el Tío Bizarro, Carlos Pellegrini 878, Burzaco. Desde las 21.

Dulce Natural en Terrazas Pacheco, Buenos Aires 695, General Pacheco. A las 20. Gratis.

Luche's Rock en El Garage, Rawson 163, Campana. A las 21. Gratis.

Okalacumba y DJ Rasflek en Raíces del Dawson, Calle 2 y 62, Berisso. A la medianoche.

Un Desastre y Espanto Club en Pura Vida, Diagonal 78 e/ 8 y 61, La Plata. A las 21.

Delfina Campos en La Casa Refugio Abierto, La Plata. A las 21.

Militantes del Clímax en Brewhouse, Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata. A las 20.

Vilma Palma e Vampiros y Los Eternos en Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 22.

No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Zoe Gotusso, Louta, Dante Spinetta, Zeballos, Tussiwarriors, Swaggerboyz, Blair, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros, Laser Flip y Mariano Mellino en el Festival Harlem, Predio Estación Belgrano, Santa Fe. Desde las 16.

Winona Riders, Salas Velatorias, Dum Chica, Só, Pacífica, Trisomía, Varese, Juan Cruz Caos, Irmanas, Iah, Chelovecos, Ryan, Sakatumba, Chunkans, Vulka, Los Hermanos Morgan, La Fiesta del Beso y FVR x Victoria Sivinski en el Festival PRGY 2025, Club Paraguay y Sala Formosa, Córdoba. Desde las 17.

Fonso y las Paritarias, Ayahuasca Trip y Hambre en Fábrica de Música, Salta. Desde las 23.

Nonpalidece en el Círculo Italiano, Cipoletti, Río Negro. A las 22.

► DOMINGO 12

Silvio Rodríguez en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Rocío Giordano - Claudio Santoro en La Casa Polaca, Borges 2076. A las 18.

Marcia Deviaje en la terraza del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.

DJ Nelson, Palassi Band y DJ Rasflek en La Colina Grow Shop Coffee, Calle 46 entre 8 y 9, La Plata. Desde las 16.

Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Gaggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli, Malta Caramelo y Chapa & Castelo en el Festival Harlem, Predio Estación Belgrano, Santa Fe. Desde las 16.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.



