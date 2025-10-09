El guitarrista rosarino Pablo Bonzo Morelli presenta un homenaje a Led Zeppelin esta noche, a las 20.30, en Casa Brava (Pichincha 120). El cantante, compositor y docente es reconocido como uno de los máximos referentes del blues y del rock de Rosario y del país. Con la banda británica, una de las más importantes de la historia, Bonzo se ha sentido identificado, conmovido y en comunión con los otros músicos que hoy lo acompañan: Andrés Magatelli en voz, Marcelo Sali en batería, Julio Fioretti en bajo y Santiago Diaz en teclados.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.