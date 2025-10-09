El guitarrista rosarino Pablo Bonzo Morelli presenta un homenaje a Led Zeppelin esta noche, a las 20.30, en Casa Brava (Pichincha 120). El cantante, compositor y docente es reconocido como uno de los máximos referentes del blues y del rock de Rosario y del país. Con la banda británica, una de las más importantes de la historia, Bonzo se ha sentido identificado, conmovido y en comunión con los otros músicos que hoy lo acompañan: Andrés Magatelli en voz, Marcelo Sali en batería, Julio Fioretti en bajo y Santiago Diaz en teclados. 