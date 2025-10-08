Algunos filósofos dicen que la verdad no existe. Pero todos igual la buscamos. ¿O acaso la vida no es una larga cadena de mentiras disfrazadas de verdades y algunas pocas verdades que parecen mentira? La verdad es que en este resumen semanal prometimos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la mentira.

Por ejemplo: Es verdad que Boca goleó a Newell’s 5-0 en la Bombonera y que con este resultado el Xeneize, dirigido por Claudio Ubeda, llegó hasta lo más alto de la tabla de posiciones. Lo que no es verdad es que al ver la contundencia del resultado y de lo bien que jugó Boca, el presidente Juan Román Riquelme se envalentonó y pidió jugar un partido revancha contra el Auckland City.

Es irrefutable que el equipo de fútbol femenino de Boca Juniors –las Gladiadoras- dio un paso clave en la Copa Libertadores Femenina 2025 al vencer 2-0 a ADIFFEM de Venezuela. Lo que no está chequeado es que el ala mujeril de “La Doce” alentó al equipo con este cantito de neto corte feminista:

“Yo solo quiero, que caiga el patriarcado,

el prejuicio machista y vivir en libertad.

Vamos xeneizes con ovarios vaya al frente,

te lo piden las pibas, no paran de alentar.

Somos campeonas, somos las Gladiadoras

La Doce está presente y no para de alentar”

Y siguiendo con River, es verdad que una de las frases antológicas de Marcelo Gallardo y que más llegó al corazón de los hinchas del Millo es “Que la gente crea porque tiene con qué creer”. Lo que también es cierto es que la gente de River sigue creyendo… a pesar de la eliminación en la Copa Libertadores, de las derrotas y de la punta perdida, la gente sigue creyendo… sigue creyendo que los casi 100 millones de dólares invertidos en refuerzos no sirvieron para nada porque el equipo jamás apareció.

Por último. Es completamente cierto que el diputado José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado en Provincia de Buenos Aires tras admitir que recibió U$D 200.000 de un empresario investigado por narcotráfico. Lo que no es verdad es que este narco empresario fue representante y manager de los futbolistas Damián Canuto, Sergio Dopazo, de Armando Flores, del brasileño Tuca, del italiano Porrini, del mexicano Fassi, y del venezolano Fassano.