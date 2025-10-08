El destino exitoso de Javier Milei está atado a la tolerancia de la población para acompañar los ajustes, según planteó este miércoles la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. A casi dos años de la asunción del primer presidente libertario de Argentina, los números no cierran para ningún sector social. En voz alta o por lo bajo, se quejan los industriales chicos y grandes; el campo -con excepción de las cerealeras-, los trabajadores con los salarios planchados, la clase media y los jubilados que sufren el deterioro de sus condiciones de vida y las amplias mayorías que vieron aún más limitados sus consumos. Parafraseando a Charly, “este es el aguante”, la receta en loop que el Fondo nuevamente pretende aplicar en el país.

“Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, advirtió la titular del organismo durante un evento organizado por el Milken Institute, sitio que visitó Milei hace apenas dos semanas. Y donde Georgieva utilizó al país como referencia en su exposición sobre disciplina fiscal.

La motosierra avanza

“En Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40 o 50 por ciento, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse", relató sin medir el impacto negativo de esas iniciativas para el bienestar de la comunidad.

Un informe reciente publicado por la UADE relevó que el Índice de Confianza en el Gobierno cayó 8,2 por ciento en septiembre, acumulando dos meses consecutivos de deterioro. Y que la inflación sigue "estable, pero con señales de alerta": el Índice de Precios al Consumidor de agosto se mantuvo en 1,9 por ciento, pero la núcleo (que excluye regulados y estacionales) volvió a acelerar y los servicios subieron 2,5 por ciento, presionados por tarifas.

Milei en los sueños de Georgieva

“Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político”, destacó Georgieva sin ocultar sus preferencias por el mandato de Milei en el Ejecutivo.

A 20 días de las elecciones legislativas nacionales, con un esquema económico que cuando rescata divisas las deriva a mantener quieto el dólar, el FMI exige recortes en las cuentas públicas, reformas estructurales y muestra preocupación por la acumulación de reservas. “El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, reiteró la titular del organismo multilateral de crédito.

“Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, agregó la funcionaria en declaraciones con la agencia Reuters. También adelantó que se están llevando adelante negociaciones multilaterales para establecer los parámetros de la asistencia financiera destinada al país. “Esperamos decisiones sobre el tema en breve”, aseguró.

La AmCham piensa en 2026

Mientras la mandataria del Fondo estimó que entre las posibilidades se habilite la transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEG), desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) consideraron que el apoyo llegará recién en 2026.

La adquisición de títulos "no ocurrirá antes del 26 de octubre ni antes del primer trimestre de 2026", estimó Alejandro Díaz, presidente de la entidad.

El viaje largo de Caputo

La novela de amor entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, extiende las escenas de suspenso. Mientras el titular de Hacienda prolonga su estadía en Washington para intentar convencer a la Casa Blanca sobre la activación de una “ayuda” concreta, el funcionario norteamericano señaló que continuarán las “productivas discusiones sobre las diversas opciones” de apoyo a la Argentina. Estas afirmaciones no hacen más que potenciar las especulaciones sobre que las declaraciones a favor del gobierno de Javier Milei esperan otros resultados para convertirse en acciones tan reales como el desembolso de dólares.

Según distintas fuentes, Caputo permanecerá en Estado Unidos hasta el 14 de octubre, cuando Milei se reúna con su par, Donald Trump. Caputo mendiga con desesperación un paquete de asistencia: quiere un swap, un crédito stand-by y la intervención en los mercados sobre bonos argentinos.

“La llegada de anuncios de apoyo externo permitió un respiro transitorio y dio alivio a los mercados, aunque el escenario de fondo sigue siendo frágil y dependerá de la capacidad de acumular reservas, sostener la estabilidad cambiaria y recomponer la confianza de cara a los próximos meses”, analizó el Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de UADE.