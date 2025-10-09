En la antesala al fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, varios vuelos de Aerolíneas Argentinas programados para este jueves 9 de octubre corren riesgo de demorarse o cancelarse por una asamblea convocada por el gremio de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en Aeroparque, que sostiene desde hace un tiempo un conflicto salarial con la empresa y el Gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial de APLA, los trabajadores de la aerolínea de bandera realizarán entre las 16 y las 20 de hoy una asamblea informativa en el Aeroparque Jorge Newbery para discutir "acciones directas" ante lo que consideran incumplimiento por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias. El mismo criterio para evaluar decisiones de protesta se repetirá el viernes 24 de octubre, de 6 a 10, según adelantaron.

"Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración. Además, y ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo, informamos el inicio de medidas de acción directa. Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano", expresó el gremio en su anuncio.

En tanto, a partir de la medida de fuerza de este jueves, en un momento pleno de vuelos por el fin de semana largo, se estima que se generarán demoras o eventuales cancelaciones en servicios programados desde y hacia el Aeropuerto Jorge Newbery de Aerolíneas Argentinas. Según la empresa, se afectarán los planes de viaje de alrededor de 12.200 pasajeros.

Por esto, Aerolíneas Argentinas indicó a los usuarios que tenían pasajes de vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 que verifiquen su correo electrónico regularmente por probables notificaciones sobre cambios en el servicio, así como también llamaron a verificar la última información de su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.