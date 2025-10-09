El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina recibió el alta este jueves, tras estar 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega por un accidente que sufrió a bordo de su moto. “La moto no la uso más, esto es como volver a vivir”, declaró al dejar el centro de salud.

“Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”, contó el joven a la prensa apostada frente al hospital, donde confesó que el accidente le "cambió la forma de pensar y de disfrutar la vida".

“Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo”, insistió el joven.

Sobre los rumores que indicaban que le había pedido casamiento a su expareja Daniela Celis, dijo que "no es cierto" y que "si se da" lo comunicará por redes sociales. También contó, respecto a sus planes para el futuro, que estuvo "pensando en estudiar arquitectura".

Antes de partir para su hogar, cerró con un agradecimiento al equipo de profesionales que lo atendió, a la prensa y a todas las personas que se sumaron a la cadena de oración por su salud: “Gracias a todos por seguirme y acompañarme”, concluyó.

Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. Juntos tuvieron a dos gemelas, Aimé y Laia. En mayo de 2025, la pareja se había separado.

