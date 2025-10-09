El ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido entre el 10 y el 13 de octubre inclusive "por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre", según informó este jueves la empresa Trenes Argentinos.

Los ramales Suárez y Mitre, en tanto, tendrán sus recorridos limitados por "obras de modernización del ingreso de trenes a Retiro". En esas fechas, la estación cabecera en CABA será Belgrano R.

"En el marco de la Emergencia Ferroviaria, estamos ejecutando estas obras fundamentales para mejorar la seguridad operacional del servicio", explicó la compañía en sus redes sociales.

Para esos días en que los servicios se vean afectados, Trenes Argentinos ofreció a los pasajeros un listado de medios de transporte alternativos para viajar: