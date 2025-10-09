Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" , quien espera a ser extraditado desde Perú por el crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ingresó a la Argentina el 28 de agosto pasado, desde Uruguay en un viaje de la empresa Buquebus, con dos supuestos nuevos integrantes del grupo narco.

Un nuevo video que se sumó a la investigación que lleva adelante el fiscal Adrián Arribas, muestra a "Pequeño J" junto a otras dos personas saliendo de la terminal portuaria en la Ciudad de Buenos Aires. "Se visualizan tres Individuos caminar sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina", detalla el informe judicial.

A partir de esta grabación se buscará recuperar las identidades de quienes acompañaban a "Pequeño J" para saber si están vinculados a los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

En las últimas horas, la Policía Bonaerense identificó a dos prófugos. Los acusados fueron identificados como Alex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”.

Además, hay un orden de captura contra Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", quien fue señalado como integrante de la banda por Celeste Guerrero, una de las detenidas que rompió el pacto de silencio.

Este lunes, se conoció que Valverde Victoriano y Lara Gutiérrez, de 15 años, se reunieron en un local de comida rápida días antes de que ella, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, fueran brutalmente asesinadas.