Una derrota por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, la pérdida de credibilidad tras las denuncias de corrupción y el agotamiento del programa financiero empujaron al Gobierno a una situación límite. En apenas un mes, la administración de Javier Milei pasó de celebrar el superávit comercial a depender de un acuerdo con Estados Unidos para sostener las reservas del Banco Central. El nuevo Informe de Coyuntura del equipo encabezado por el economista Roberto Feletti describe un escenario político y económico al borde del colapso, con un modelo que “tiene pies de barro y tambalea sobre arenas movedizas”.

El informe señala que la crisis actual es el resultado de una “crisis externa autoinfligida”, derivada de la falta de acumulación de reservas y del agotamiento del esquema de bandas cambiarias. Entre abril y septiembre, el dólar oficial saltó de 1.100 a 1.500 pesos, mientras la tasa de interés subió hasta 75 por ciento anual. Ese apretón monetario profundizó la recesión y tensionó la cadena de pagos, con un aumento récord de la mora en créditos personales y tarjetas. En paralelo, el riesgo país se duplicó: pasó de 700 a 1.400 puntos básicos, lo que duplicó también el pronóstico de default para los títulos soberanos.

Cuesta abajo

La pérdida de confianza se reflejó en el Congreso, donde la oposición unificada rechazó varios vetos presidenciales tras la derrota electoral del 7 de septiembre. En el plano político, las denuncias que involucraron a José Luis Espert y su posterior renuncia golpearon aún más la credibilidad del oficialismo. En ese contexto, Milei recurrió desesperadamente a dos fuentes de divisas: la eliminación transitoria de retenciones y un acuerdo con Estados Unidos que el equipo de Feletti califica de “extraño” y condicionado.

El decreto 682 de 2025 dispuso retenciones cero por un período acotado para productos primarios. La medida aceleró la liquidación de cereales ya acopiados, lo que permitió alcanzar en pocos días el tope de declaraciones juradas de exportación por siete mil millones de dólares. Esa liquidez inmediata, sin embargo, agotó rápidamente el cupo exportable y redujo el margen de maniobra para los próximos meses. En paralelo, el Gobierno activó una serie de gestiones en Washington. Según el informe, los viajes del ministro Luis Caputo al Tesoro estadounidense se explican por “la irrupción lenta e inexorable de una crisis externa que el propio Gobierno provocó”.

Salvavidas

El acuerdo con Estados Unidos, detallado en el documento, incluyó tres puntos: un intercambio de monedas entre la Reserva Federal y el Banco Central por veinte mil millones de dólares, que podría reemplazar el swap con China; un eventual apoyo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano para comprar títulos argentinos; y un cuestionamiento directo de la administración Trump a las retenciones cero, por considerar que afectan la rentabilidad de los productores rurales estadounidenses. El análisis advierte que si el swap con China se cancela, el refuerzo de reservas sería “nulo”, dado que estaría alcanzado por las mismas restricciones.

El equipo de Feletti recuerda que el alineamiento con Washington alcanzó niveles inéditos: en 2024, las coincidencias de voto en Naciones Unidas entre ambos países llegaron al 82 por ciento, superando incluso el récord del menemismo. Esa subordinación, advierte el informe, implica una política exterior “plenamente ideológica” que ignora la realidad comercial argentina. El texto cita al fallecido analista Carlos Escudé, quien ya en 2019 advertía que un alineamiento exclusivo con Estados Unidos sería “anacrónico” para un país periférico y dependiente de mercados no occidentales.

Recesión

En el plano interno, el documento enumera los indicadores que explican el deterioro económico y social. La economía creció 6,3 por ciento interanual en el segundo trimestre, pero ese rebote convive con caídas sectoriales: la construcción bajó 10,7 por ciento en julio, la industria manufacturera 1,1 y el turismo 2,1. La informalidad laboral trepó al 43,2 por ciento, y casi el 38 por ciento de los asalariados no realiza aportes jubilatorios. El salario mínimo, además, equivale a apenas una cuarta parte del ingreso promedio de los trabajadores registrados, lo que debilita su función distributiva.

A eso se sumó una fuerte caída del Merval, que perdió veinte por ciento en un mes, y un salto de las importaciones de bienes y servicios que en agosto sumaron 6.463 millones de dólares, 32 por ciento más que un año atrás. Las exportaciones, en cambio, crecieron solo 6,2 por ciento. El saldo energético fue el único rubro positivo: el superávit del sector aumentó 52 por ciento en ocho meses, con un saldo de 510 millones de dólares en agosto.

El informe concluye que el modelo financiero aplicado por el Gobierno “carece de viabilidad” y que la pérdida de reservas, junto con el endeudamiento creciente, lleva a un escenario de “devaluación más default”.