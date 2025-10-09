Noruega se prepara para las consecuencias del anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 este viernes 9 de octubre, mientras la nación nórdica enfrenta una creciente presión de Donald Trump y su administración para otorgarlo al líder estadounidense.

La agresiva presión de Trump para conseguir el premio, incluyendo declaraciones públicas de que lo merece y llamadas a funcionarios noruegos, se ha intensificado con el alto al fuego entre Israel y Hamás y un posible acuerdo de paz.

Al mismo tiempo, los responsables de la toma de decisiones en el Comité Noruego del Nobel han señalado que esta presión ha sido inútil.

Sus partidarios, - entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu - dicen que Trump merece el premio; mientras que sus detractores se burlan por completo de la idea debido a sus controvertidas políticas que lo descalificarían para ello.

Fiel a su estilo, el presidente argentino, Javier Milei, no perdió la oportunidad de sacar partido de esto para adular al magnatario estadounidense. A través de sus redes sociales, destacó a quien, para él, es el artífice principal de la paz: Donald Trump. Así lo dejó claramente escrito en un posteo.

"Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio. Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

Por su parte, el primer ministro israelí apeló incluso al "arte" para postular a Trump "¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz! ¡Se lo merece!", escribió, junto a un emoji de una medalla de oro. La imagen, es una creación de Trump saludando victorioso con la medalla con la cara de Alfred Nobel, colocada por un sonriente Netanyahu.

Seguí leyendo: