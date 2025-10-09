Los mercados festejan, sobreactúan y venden expectativas. La economía real no miente. Mientras el Gobierno de Javier Milei apelaba en Washington a un rescate para salvar el frente financiero, las empresas productoras de alimentos ya daban su veredicto: con la suba del dólar de las últimas semanas y la perspectiva de una devaluación post 26 de octubre, remarcaron los precios hasta un 10 por ciento.Página I12