Los mercados festejan, sobreactúan y venden expectativas. La economía real no miente. Mientras el Gobierno de Javier Milei apelaba en Washington a un rescate para salvar el frente financiero, las empresas productoras de alimentos ya daban su veredicto: con la suba del dólar de las últimas semanas y la perspectiva de una devaluación post 26 de octubre, remarcaron los precios hasta un 10 por ciento.Página I12
Llegaron a los comercios listas con aumentos de hasta 10 por ciento
Las alimenticias suben precios y ven devaluación
Las remarcaciones empezaron con la suba del dólar y volvieron en las últimas 24 horas. Estiman salto cambiario post 26 de octubre y remarcan. Aceites subió hasta 5 por ciento, harina un 10, lácteos un 3 por ciento y gaseosas 4 por ciento.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.