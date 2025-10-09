Los cruces entre teatro y cine son frecuentes pero no siempre efectivos. En el teatro porteño reciente podríamos mencionar a la acertada PLOT, de Valentino Grizzutti, donde una pareja que espera el Año Nuevo es interceptada por un grupo de extraños que convierten su casa en un set de filmación; o Cine Herida, donde Sofía Palomino camina con tierna fragilidad por la estética y las reflexiones de Tarkovski. Dos ejemplos que comparten esa gran cartelera madre llamada Ciudad de Buenos Aires. Pero afortunadamente la lista no termina ahí, porque en Argentina se hace teatro adentro y afuera del texto que ocupan las gacetillas. El de hoy baja desde Tucumán, se llama Que pase algo... (título en proceso) y tiene funciones el jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11/10 a las 21 en Planta Inclán (Inclán 2661).

Después de llevarse el premio a la Mejor Obra en la 33º Fiesta Provincial del Teatro en 2017, la puesta cambió, creció y hoy sigue buscando nuevos públicos. Así la presentan: "Que pase algo... (título en proceso) ubica al espectador en un espacio teatral donde un director, un actor, una actriz, un técnico y su novia intentan dar forma a una obra. Sin advertirlo, los personajes comienzan a transformarse en la misma pieza que buscan crear, difuminando las fronteras entre lo escénico y lo real".

La obra viaja en un momento de gran reconocimiento para dos miembros de su equipo. Su director y dramaturgo es Sergio "Negro" Prina, quien como actor recibió el premio a la mejor interpretación principal del Festival Iberoamericano de Cine por Un cabo suelto, la película de Daniel Hendler. Por su parte, la actriz Camila Plaate fue reconocida en el Festival de San Sebastián por su papel en Belén, candidata a los Oscar 2026. Dos demostraciones del nivel de nuestra comunidad artística que los proyectan internacionalmente y abonan a la necesidad de políticas que apuesten y financien nuestra cultura. El elenco se completa con Luis Salazar, Ezequiel Martínez Marinaro, Enrique Antich y Luciana de los Ángeles Morales. La producción está a cargo de Belinda Quinteros.

La obra se define por el diálogo entre el lenguaje cinematográfico y el de la dramaturgia, ¿dónde ven ese intercambio?

Camila : Hay algo de la profundidad que tiene la obra en sus vínculos, en el paso del tiempo, en el montaje y los climas que genera. Lo asocio con esa profundidad del cine: en un par de horas podés saber mucho sobre un mismo personaje o una historia, porque la magia del cine te permite contarte, incluso con diferentes locaciones, sonidos o perspectivas, una misma historia. Lo vincular entre los personajes y la forma en que se va desarrollando en el tiempo. El sonido que propone la obra y los climas que genera también. Hay algo que continúa, que va más por atrás, ese subtexto.

Sergio: Nos paramos en una lógica que nos ayudó a pensar las escenas, casi como si las miráramos como una cámara, desde algunos planos y un recorte espacial, donde se quiere mostrar una sola cosa. Trabajamos con elipsis con saltos temporales, prácticamente como se filma en el cine. Como si la actuación tuviese que estar instalada en un lugar por una voluntad de arrancar la situación y no por la idea de acumulación o de causa efecto. Hicimos un trabajo particular, de profundidad y sonoro, pensando el sonido por fuera de la escena. A veces el teatro tiende a mostrar todo lo que sucede, como en un primer plano, y nosotros elegimos a veces soltar a los actores y dejarlos que vayan, escucharlos y sentir cómo abandonan, como la escena se empieza a perder en la sonoridad del espacio.

El germen de la obra surgió en 2016, por un taller que dictaba Prina. "Veía actores que manejaban el cotidiano de una manera muy natural. Y otros actores con otra trayectoria o con ciertas herramientas teatrales llegaban a otras zonas. Entonces me empecé a preguntar cómo sería armar una obra que contenga diferentes tonos y bajo esa premisa se nos ocurre que lo que podría contenerla es un grupo de actores tratando de hacer una obra con actuaciones más cotidianas, que era el universo de ellos cuando ensayaban y un universo mucho más ficcional en los actores cuando hacían esa obra."

Pasaron 9 años desde las primeras aproximaciones con la obra. ¿Cómo se fue transformando?

Sergio: Sufrió muchas versiones por eso mismo, porque como trabajamos con lo que el actor o la actriz trae, en algún punto hay algo de los ensayos que permite esperar y conocer a ese actor nuevo para ver qué propone de su particularidad y dejarlo entrar en la obra, a ver cómo esa particularidad juega a favor de lo que estamos haciendo. También porque hay una lógica de escuchar la obra en las mismas funciones o los ensayos, casi nunca dejamos de ensayar mientras hacemos funciones. El proceso siempre ha estado medio disponible a ser modificado. Por otro lado, pasaron los años, nos hicimos grandes, nos pasaron cosas y hay algo de una idea: la obra está construida desde lo que pensamos y desde el teatro que nos gusta, y lo que nos gusta también se va modificando.

Trabajás en cine y en teatro desde hace mucho tiempo, ¿que similitudes o distancia encontrás entre ambas disciplinas?

Sergio: Hay algo que el teatro tiene en común con el cine y es la búsqueda de la construcción de un lenguaje, o contar algo que es muy propio. El teatro se hace con personas que están al lado tuyo, es imposible pensar la actividad desde un lugar solitario. Se contiene en relación a la idea de comunidad, de estar con otros. Es una actividad completamente humana, implica trabajar con el tiempo, con la espera, por eso también es solidario, es algo que necesitan los actores, la misma obra, esperar a ver qué nos está narrando. Muchas veces no sabemos a dónde vamos pero hay una fe o una creencia, que está movilizada por un deseo de querer hacer algo juntos. Y es algo que depende sólo del deseo: se puede hacer teatro en una plaza, en una casa, solamente se necesita voluntad.

Que pase algo... (título en proceso) se pudo realizar a partir de un premio otorgado por el INT. Si bien este organismo favorece las condiciones para que existan obras en todo el país, falta una descentralización de la cartelera porteña. Hay eventos y festivales que suceden en otras provincias pero su programación está compuesta en gran medida por espectáculos de Buenos Aires que viajan hacia el mal llamado "interior". Pero no pasa a la inversa.

El suyo es un evento para celebrar, pero no es lo habitual. ¿Qué piensan de esto?

Sergio: Es indispensable. Les he preguntado a amigos sobre la Fiesta del Teatro y algunos no habían participado nunca, o una vez. En Tucumán esperamos mucho esa fiesta, porque es casi la única posibilidad de hacer circular nuestro trabajo. Y en Buenos Aires hay más eventos o recursos donde participar. Es muy complejo lograr que nuestra actividad se difunda sin un organismo presente, no solamente para los grupos sino también por las salas de teatro independiente donde transcurre la mayor actividad, que resisten y persisten por el INT, salas en la montaña, en lugares más alejados del centro de la ciudad. Pero siento que la mirada centralizada hacia Buenos Aires ha ido cambiando.

¿Sí? ¿De qué manera?

Sergio: En mi paso por la carrera de teatro, por talleres, se enseñaba mucho sobre maestros porteños, entonces arrancamos leyendo textos de obras que sucedían en otros lugares. Me parece que de a poco la provincia se fue retroalimentado de alguna manera, con teatreros que han decidido quedarse, que piensan la actividad, que se preguntan y cuestionan y encuentran en Tucumán la posibilidad de desarrollar su práctica, de contar historias que son más nuestras, de poder confiar en cierta forma de producción que nosotros tenemos, la forma de vincularnos. Eso se extiende al cine, y me parece muy positivo. Nuestra venida a Buenos Aires es en el marco de un proyecto que tenemos con amigos tucumanos que se han instalado acá y pensamos la posibilidad de un cruce entre ambas provincias, que no solamente vengamos nosotros, sino a la inversa. Pensarlo como una red, más que el simple hecho de "venir a ver qué es lo que está sucediendo".

El INT estuvo a punto de desarmarse a partir del decreto 345 de Javier Milei, y se rechazó gracias a la movilización de la comunidad escénica nacional . ¿Cuáles creen que son los próximos pasos para fomentar la permanencia de una entidad tan importante?

Belinda Quinteros: Es fundamental seguir atentos, organizados y en diálogo. Reunirnos, debatir y encontrar estrategias comunes para frenar el avance sobre nuestros derechos culturales. También insistir en la importancia de estas instituciones para el desarrollo artístico y la identidad de nuestro país. Después de que el decreto fue dado de baja, aún no está claro en qué estado quedaron estructuralmente los organismos. Por eso, es necesario exigir la restitución y el sostenimiento de los cargos permanentes, jurados y representantes provinciales, para asegurar su funcionamiento democrático y federal. Sostener los espacios de formación y producción es sostener también la posibilidad de seguir creando. En provincias como Tucumán, en el centro del NOA, con una enorme vitalidad artística, estas políticas son esenciales para que podamos seguir creciendo, encontrándonos con el público y ejerciendo el verdadero derecho a la cultura.





