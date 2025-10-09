En medio de días difíciles, Luciano Vietto y Matías Zaracho volvieron a entrenarse con normalidad en Racing luego de varias jornadas de trabajo diferenciado, y encendieron la ilusión de Gustavo Costas de cara a la recta final del año, justo cuando el plantel intenta sobreponerse a las duras lesiones de Elías Torres (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Franco Pardo (desgarr
Mientras aguarda por avances en la renovación de su contrato
Racing: Vietto se recuperó y podrá ser utilizado por el DT Costas
Tanto el delantero como Zaracho dejaron atrás las molestias musculares que los habían marginado de los últimos tres encuentros y podrían ser parte de la lista de convocados frente a Banfield, este sábado en el Florencio Sola.
