La calle Viamonte del microcentro porteño cambiará su aspecto en los próximos meses. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) comenzó las obras en ocho cuadras de esa calle para ampliar el espacio peatonal, reducir el tránsito e incorporar áreas verdes.

La primera parte de los trabajos ya está en marcha y durará al menos hasta fines de octubre, mientras que tres líneas de colectivos que hasta el momento circulan por Viamonte cambiarán de recorrido.

Se trata de las líneas 23, 99 y 115, que una vez concluida la obra comenzarán a circular por Avenida Corrientes, según indicaron desde el Ministerio de Espacio Público porteño. Las ocho cuadras a intervenir son las que van desde la traza de la Avenida 9 de Julio, más precisamente desde Carlos Pellegrini, hasta la avenida Leandro N. Alem, por lo que Viamonte cambiará su fisonomía en todo el trayecto de esa zona del microcentro.

La obra comenzó a la altura de Viamonte al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, por lo que esa cuadra estará cortada al menos por un mes, mientras que los cortes se irán trasladando a medida que la obra avance hacia Leandro N. Alem. Las fechas de los cortes, informaron, "dependerán del avance de la obra y serán informadas oportunamente".

Desde el Ministario indicaron que las cuadras elegidas para intervenir "ofrecen oportunidades para ampliar la cantidad de vegetación y arbolado, así como de equipamiento público", mientras que el proyecto "permitirá favorecer la reactivación de la zona tanto para los locales comerciales actuales, como para posibles nuevos comercios".

"Se renovarán 8.685 metros cuadrados de veredas de hormigón y mosaicos, sumando espacio habilitado a los transeúntes y ganando más de 165 metros cuadrados de superficie absorbente", agregaron desde la cartera comandada por Ignacio Baistrocchi y subrayaron que "se intervendrán también 3.150 metros cuadrados de calles que serán niveladas con intertrabado".

Además, se sumarán a la traza 86 nuevos árboles y 22 nuevas farolas peatonales.