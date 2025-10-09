En su último e incompleto libro, el novelista y gran mentiroso Patrick O'Brien lleva finalmente a la fragata HMS Surprise al puerto de Buenos Aires. El manuscrito póstumo es un borrador, cuarenta páginas si tanto, y fue publicado como "21", por ser el vigésimo primero en la saga naval del capitán Jack Aubrey y el doctor Stephen Maturin. Nunca sabremos qué tenía en la cabeza O'Brien, excepto que su protagonista, basado en el almirante Lord Cochrane, iba para Chile a fundarles la armada. La gran escena del cuento sin terminar muestra a la Surprise entrando a la rada porteña, navegando con cuidado entre los bancos de barro, y a Maturin explicándole a su amigo que tenga cuidado con las gentes del lugar. Son todos chorros, define el personaje catalán-irlandés, andaluces o descendientes de andaluces, mentirosos y ladrones por naturaleza. Aubrey, inglés, no le da mucha bola: está acostumbrado a las pasiones de su amigo, que le viene seguido con internas entre españoles que ni conoce ni le importan.

Maturin tiene razón en una cosa, sino en las dos, porque la raíz andaluza de la ciudad y su campaña eran cosa pública y notoria. Cuando Madrid decidió refundar la ciudad y el puerto, mandó una expedición bien montada -no como la de Pedro de Mendoza- y claramente militar, con un pequeño complemento de civiles para hacer cosas como el pan y la cerveza. El bis de 1580 prendió y entonces hubo dos expediciones "poblacionales", la última en 1602, que trajeron tercios de Flandes, artesanos, labriegos, constructores y hasta mujeres. No fue fácil, que nadie había oído hablar de estos andurriales pero todo el mundo sabía que no eran ni La Habana, ni Lima, ni México, con lo que ni con pasaje gratis y promesas de tierra hacían cola. La Corona hizo lo de siempre: vaciar las cárceles y prostíbulos de Sevilla y alrededores, y arrearlos a los barcos.

De ahí nos vino esa fama y talvez la incapacidad de decir, por ejemplo, "asco", que todavía nos sale con una jota andaluza marcada.

Los mandamases en la era colonial, que por acá fueron dos siglos largos, solían venir de Castilla, que todavía hoy tiene una pobre opinión de su sur y no la tenía mejor en esos tiempos. Los documentos de época respecto a la seguridad pública son una larga quejumbre de vivir en una campaña incontrolable, donde nadie le debía obediencia a nadie porque todo el mundo tenía caballo y facón. Exactamente lo que más temía un noble español. Lo que había eran constantes robos de ganado, trifulcas que terminaban mal, robos a las estancias -que no eran los palacios que fueron después pero eran más que un rancho- y delitos "contra la moral". El esfuerzo por controlar a la plebe creó figuras como "vago y malentretenido", o sea el paisano sin conchabo fijo que le caía torcido al juez de paz. A este "malévolo" le caían además la figura de "amancebado", esto es casado sin papeles, contestón ante la autoridad, portador de arma blanca y, grave en serio, facilitador de la fuga de esclavos.

Las estadísticas no eran el fuerte de la colonia, pero la independencia muestra el mismo tono quejumbroso sobre los mismos temas. La Junta Grande ya tenía que anunciar en 1811 que "desde el primer acto de su autoridad no se ha visto urgido con más vehemencia por mal alguno, que por el hurto". El Cabildo se hacía eco y le pedía al flamante gobierno nacional que hiciera algo por "los frecuentes robos, muertes, violencias y otros excesos que se cometen en la campaña", esto es la provincia. Parece que el gobierno no pudo hacer nada, porque Juan Manuel Beruti escribía en 1813 que "son tantos los ladrones que han andado, que no está seguro ningún hombre honrado en su casa, no estando eximidos de ello ni los transitantes de la campaña, porque salen a los caminos y roban las tropas de carretas y pasajeros".

Las quejas pública y privadas son tan repetitivas que llegan al tedio, pero tienen un olorcillo a cosa institucional: los viajantes y cronistas extranjeros, de pasada o residentes, nunca mencionan el delito en sus escritos. Es bastante lo que pasa hoy, que el turista queda cargado de advertencias y termina de visita convencido de que somos unos exagerados, mal que le pese a Patricia Bullrich.

Por suerte, a partir de la década de 1820 sí hay números para medir el delito de estos pagos. El alcalde Antonio Tejedor se encargó de llevar el Libro de la Cárcel Pública, que sobrevivió y muestra un promedio de 80 detenidos por mes entre julio de 1820 y mayo de 1822. Esta prisión era una de las tres que atendían la ciudad y su provincia inmediata, con las otras siendo la Cárcel de Policía y el Presidio, y nos queda un informe muy preciso de los arrestos del segundo semestre de 1825. Fueron 1615 individuos, de los cuales 240 entraron por robo, 147 por peleas con "heridos y estropeados", 58 por insultos, 23 por ebriedad y vagancia, 14 por homicidio, 13 por "uso del cuchillo", 9 por rapto de mujeres, 8 por deudas, 3 por falsificadores, 2 por bigamia y 2 por insubordinación, que luego se llamaría "desacato".

Lo llamativo de la lista es que son pocos los detenidos por control social, que tantas penas nos dieron por casi dos siglos con los famosos "edictos de policía" que justificaban el delito de portación de cara. La amplia mayoría de los que terminaron en alguna de las tres cárceles cometieron delitos que todavía hoy serían delitos, menos el de la bigamia que hoy es tema civil, como el de deudas.

De 1830 nos queda un libro de policía que agrega un matiz importante, que es diferenciar los detenidos entre residentes urbanos y rurales. En la campaña porteña hay menos delitos, pero son más serios, con nueve muertes contra cuatro de la ciudad. Al parecer, en la ciudad se robaba más -ochenta detenidos- y había bastantes peleas, con 61 heridos leves y cinco graves. Unos 47 hombres fueron presos por andar insultando a otros o por llevar el cuchillo a la vista, cosa prohibida desde que Bernardino Rivadavia fuera ministro. Seis casas habían sido "atropelladas", dos detenidos habían usado armas de fuego y dos habían intentado raptos.

Los historiadores cuestionan estos números por bajos, y los comparan con el registro de la Cárcel Pública de 1825, de lo mejorcito que encontraron. Sólo en esa prisión había 274 procesados por robo, 136 por peleas, 140 por insultos y 38 por asesinatos. La ciudad era brava. Sin embargo, un cálculo de todos los detenidos en la década como porcentaje de la población de apenas 140.000 en toda la provincia, muestra un índice de un cinco por ciento. No era para tanto.

Puede ser llamativo eso de tanto preso por andar insultando al prójimo, pero parece que era un hábito ahora extinto. Muchos años después, en agosto de 1877, un suelto en el pernóstico semanario El Porteño Comercial cuenta en detalle un caso ejemplar. El semanario salió varios lunes de ese invierno, antes de fundirse, y era dirigido y redactado por "La escritora María", que no ponía su apellido pero sí su retrato abajo del logo. Eran cuatro hojas de avisos, con alguna noticia y algún comentario pícaro. Así, uno puede enterarse de que el viernes 17 de agosto de ese año fueron detenidos a medianoche "dos jóvenes de los que tienen por decentes", en la puerta de la confitería de Corrientes y Esmeralda. Los muchachos estaban bien borrachos, cuenta María, y "se entretenían en insultar á los transeuntes virtiendo palabras obsneas amenasandolos con estropearios" (todo sic en la grafía original).

Al final, se les aparece un sargento y los "intima" a irse a su casa, pero no hubo caso. Los muchachos "decentes" lo mandaron a pasear y al final vinieron más "gendarmes" y un oficial. Los acusados "redoblaron las amenazas é injurias contra ellos y fueron detenidos". Cuando los llevaban presos "uno de ellos pretendió huir y refugiarse en el Café Rossini, situado frente al Teatro de Variedades, pero uno de los guardianes que los conducía lo capturó. Durante todo el trayecto amenazaban no sólo a sus captores sino también á los transeuntes que encontraban". Parece que los muchachos estaban bien vestidos, porque la nota termina felicitando a los policías por su "moderación, no obstante los repetidos insultos que les prodigaron".